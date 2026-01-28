TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Laysha se 'harta' de Nuja y frente a Adrián Di Monte la confronta: "Que se calle, ya van varias"

Con el pasar de los días, los ánimos en La Villa de ¿Apostarías por mí? comienzan a cambiar: Laysha no dudó en confrontar a Nuja.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Laysha aparece en el momento exacto en que hablan mal de ella y de El Malito

Un momento de tensión se vivió en La Villa de '¿Apostarías por mí?' luego de que Laysha respondió a Nuja de manera tajante y dijo estar harta de la pareja de Adrián Di Monte.

En el momento en que Laysha se disponía a visitar a sus amigos, Nuja hizo un comentario sin imaginar la reacción de Laysha.

"Se van a pasar para allá todas las noches nada más para cotorrear", dijo Nuja, quien estaba acompañada de Adrián Di Monte en la cocina.

"¿Qué tiene?", respondió de manera contundente Laysha.

Ante la contestación, Nuja explicó que justamente lo decía porque ellos se duermen temprano.

"No nada más lo digo porque saben que somos re flojos", expresó.

"Extraño a mis amigos", añadió Laysha.

Mientras que Nuja insistió: "Precisamente por eso lo dije, porque nosotros nos dormimos bien temprano".

Ante la mirada de asombro de Adrián Di Monte, Nuja aseguró que todo era malinterpretado y que prefería mejor ya no hacer comentarios.

"No puedes decir nada porque te contestan como si todo lo que dices fuera oj*te o con cizaña, por eso ya no voy a hablar con nadie", exclamó.

Momentos después, Laysha se acercó con 'El Malito', a quien reveló la breve confrontación con Nuja y dijo estar harta de ella.

"Que se calle, es que ya van varias, ya me harté", dijo Laysha.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo enel sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

