apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Lorenzo Méndez habla de los problemas que tuvo con su exesposa: “Perdí mi identidad”

Lorenzo Méndez se sinceró con Raúl ‘El Pelón’ sobre su matrimonio con Chiquis Rivera en la villa de ¿Apostarías por mí?, donde reveló que atravesó por varios episodios de celos y discusiones

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Lorenzo confiesa los problemas que tuvo por los CELOS E INTENSIDAD de su ex

Antes de retomar su relación con Claudia Galván, Lorenzo Méndez estuvo casado con Chiquis, la hija mayor de Jenni Rivera. En una conversación que tuvo con Raúl ‘El Pelón’, el cantante se sinceró sobre dicha relación.

Lorenzo Méndez habla de su matrimonio con Chiquis en ¿Apostarías por mí?

Durante un momento que estuvieron a solas en la Habitación Corazón, Lorenzo Méndez compartió detalles de su matrimonio con Chiquis, revelando que, cuando se mudó a California, la cantante no estaba de acuerdo en que su pareja viera a sus hijas.

“Cada dos semanas yo agarraba un vuelo, me valía madr3s (para ver a mis hijas) y cada vez era una pelea. Llegaba a El Paso, tenía que tener puesto en GPS puesto”, dijo Lorenzo.

El cantante compartió que, en un momento, ya no se sentía él mismo dentro de esa relación, incluso intentó acabar con su vida. “Ya no aguantaba, perdí mis hu3vos, perdí mi identidad. No estoy hablando mal de ella, es la verdad, espero que ya haya sanado sus traumas y ya no sea así con quién está siendo feliz. Te estaba diciendo que me llegó a pegar”, precisó.

El músico detalló que su exesposa lo vigilaba constantemente y le reclamaba si se tardaba más del tiempo que tenía contemplado para ir a un lugar, ya que podía monitorear todo eso al darle acceso a su ubicación.

Imagen TelevisaUnivision


Al escuchar eso, Raúl compartió que tuvo la oportunidad de entrevistar a Chiquis en Miami, donde le platicó que, tras su divorcio, trabajó mucho en ella, fue a terapia y actualmente está felizmente casada.

Al retomar el tema de los celos, Lorenzo recordó un episodio de celos de su expareja, a quien no le gustaba que mirara a las meseras cuando iba a ordenar comida.

“Qué bueno que ya trabajó eso y yo creo que Claudia por eso regresamos, porque cuando volvimos a salir, le bajó la intensidad y se conectó con su lado femenino”, añadió.

Video Lorenzo confiesa los problemas que tuvo por los CELOS E INTENSIDAD de su ex


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

