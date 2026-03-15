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¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Vota HOY por quién quieres que gane el reality show

El reality permite que el público participe en la decisión final. Te explicamos paso a paso cómo emitir tu voto

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Por:Univision
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Video Laysha y Alejandra le RASURAN sus iniciales en las piernas a Malito y Beta

La emoción crece en ¿Apostarías por Mí?: la gran final ha llegado y será HOY domingo 15 de marzo cuando conozcamos a la pareja ganadora de este reality show y es el público quien tiene un papel importante en el resultado. Los fans del programa pueden apoyar a su participante favorito a través del sistema de votación habilitado para el reality.

Si quieres participar y ayudar a decidir quién se lleva la victoria, aquí te contamos cómo votar en ¿Apostarías por Mí?:

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Paso a paso para votar en ¿Apostarías por Mí?

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¿Apostarías por Mí?

Para votar por tu participante favorito, debes seguir estos pasos:

- Descarga la app de ViX para poder VOTAR o entra al sitio oficial de ¿Apostarías por Mí? para acceder al enlace a ViX
- Seleccionar al participante al que deseas apoyar
- Confirmar tu voto siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla

¿Apostarías por mí?
¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision

Las votaciones ya se encuentran abiertas desde el domingo pasado, así que si aún no emites tu voto, ¡qué esperas!

Recuerda que las parejas finalistas son:

- Adrián y Nuja
- Beta y Alejandra
- Laysha y El Malito
- René y Rubí

El público tiene un papel clave en el resultado

Una de las características que ha hecho destacar a “Apostarías por mí” es la participación del público en la competencia. Los votos de los espectadores influyen directamente en el resultado, ayudando a que su concursante favorito se convierta en el ganador.

¿Ya sabes por quién vas a votar en “Apostarías por mí”? Apoya a tu participante favorito y forma parte del desenlace del reality.

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