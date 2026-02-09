¿Apostarías por mí? Claudia y Lorenzo reacomodan las habitaciones y mandan a la bodega a Tiby y Medina La pareja ganadora de la Suite Diamante hicieron un nuevo acomodo de habitaciones y así quedó la villa.

Luego de su gran triunfo del desafío de parejas de este lunes 9 de febrero , Claudia y Lorenzo, además de ser los nuevos dueños de la Suite Diamante, también ganaron la responsabilidad de reacomodar a las parejas en las habitaciones de la villa, incluida la bodega.

Claudia y Lorenzo ponen de cabeza la villa y así quedaron distribuidas las parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

La decisión de la pareja fue enviar a Tiby y Medina a la bodega, sin embargo, la querida pareja lo tomó muy tranquilamente.

Y las dos habitaciones restantes así quedaron:

Habitación Trébol:

David y Gigi, Franco y Breh.

Habitación Corazón:

Mario y Brenda, Adrián y Nuja, Ale y Beta, Rubí y René, y Laysha y El Malito.

Bodega:

Tiby y Medina.

