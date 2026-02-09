TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

Claudia y Lorenzo reacomodan las habitaciones y mandan a la bodega a Tiby y Medina

La pareja ganadora de la Suite Diamante hicieron un nuevo acomodo de habitaciones y así quedó la villa.

Ana Belén Ortiz
Luego de su gran triunfo del desafío de parejas de este lunes 9 de febrero , Claudia y Lorenzo, además de ser los nuevos dueños de la Suite Diamante, también ganaron la responsabilidad de reacomodar a las parejas en las habitaciones de la villa, incluida la bodega.

Claudia y Lorenzo ponen de cabeza la villa y así quedaron distribuidas las parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


La decisión de la pareja fue enviar a Tiby y Medina a la bodega, sin embargo, la querida pareja lo tomó muy tranquilamente.

¿Apostarías por Mí?

Y las dos habitaciones restantes así quedaron:

Habitación Trébol:

  • David y Gigi, Franco y Breh.

Habitación Corazón:

  • Mario y Brenda, Adrián y Nuja, Ale y Beta, Rubí y René, y Laysha y El Malito.

Bodega:

Tiby y Medina.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

