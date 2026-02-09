Claudia y Lorenzo reacomodan las habitaciones y mandan a la bodega a Tiby y Medina
La pareja ganadora de la Suite Diamante hicieron un nuevo acomodo de habitaciones y así quedó la villa.
Luego de su gran triunfo del desafío de parejas de este lunes 9 de febrero , Claudia y Lorenzo, además de ser los nuevos dueños de la Suite Diamante, también ganaron la responsabilidad de reacomodar a las parejas en las habitaciones de la villa, incluida la bodega.
La decisión de la pareja fue enviar a Tiby y Medina a la bodega, sin embargo, la querida pareja lo tomó muy tranquilamente.
Y las dos habitaciones restantes así quedaron:
Habitación Trébol:
- David y Gigi, Franco y Breh.
Habitación Corazón:
- Mario y Brenda, Adrián y Nuja, Ale y Beta, Rubí y René, y Laysha y El Malito.
Bodega:
Tiby y Medina.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.