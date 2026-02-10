TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares regaña a Mario Bezares por lo que hizo; él no se calla y reacciona: “Qué vergüenza”

Brenda Bezares no aguantó la risa y regañó a Mario Bezares por lo que hizo en ¿Apostarías por mí? Esto fue lo que pasó entre la pareja

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video Mario SE QUIEBRA al recordar cómo fue cuestionado por sus hijos sobre sus años en prisión

Mario Bezares protagonizó un cómico momento en ¿Apostarías por mí?, hecho que provocó que Brenda Bezares lo regañara y le hiciera inesperada petición.

Y es que la cantante le llamó la atención al comediante, luego de que este no se aguantara más y tuviera flatulencias frente a todos.

Brenda Bezares regaña a Mario Bezares: “Qué vergüenza”

Brenda Bezares regañó a Mario Bezares luego de escuchar que lanzó fuertes flatulencias frente a las demás parejas de ¿Apostarías por mí?

La cantante no sólo evidenció lo que hizo su esposo, sino que también le hizo una inesperada petición.

Híjole ni te esperaste nada, te saliste y te reventaste un pedote…No mam*s, no te esperaste a que se cerrara la puerta, no friegues”, dijo entre risas la actriz.

Ante las palabras de su esposa, Mario Bezares reaccionó y aseguró que su intención no era que lo escucharan y que por eso se salió de la habitación.

Me salí justamente para eso. ¿Me oyeron? Mamita pues por eso me salí… Mamita lo traía exactamente ya así que dices ‘no por favor, voy a ver qué onda’”, afirmó al momento que soltó la carcajada.

Brenda Bezares continuó con las risas y respondió: “Pues sí… Por eso, pero camínale poquito o espera a que se cierre la puerta. No, no, no, pero además se escuchó ‘raja’ y dije ‘ay qué vergüenza’”.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

