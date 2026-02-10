TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario y Brenda Bezares revelan que los utilizaron y afirman: “Ahora resulta que los buenos son ellos”

Mario y Brenda Bezares tuvieron una intensa plática en ¿Apostarías por mí?, revelando que se han sentido ‘utilizados’. Esto fue lo que dijeron

Valeria Contreras N.
Por:Valeria Contreras N.
Video Rubí se entera de la actitud negativa que tomó Marce contra Brenda en el show de eliminación

Tras las diferencias que han tenido con varios participantes de ¿Apostarías por mí?, Mario y Brenda Bezares tuvieron una intensa plática, donde revelaron que se sienten “utilizados”.

En la villa, la cantante y el comediante se sinceraron sobre su sentir sobre algunas parejas, señalando que ahora los ponen como “los villanos”.

¿Mario y Brenda Bezares son los villanos? Hacen fuerte revelación

¿Apostarías por Mí?

Brenda Bezares fue la primera en pronunciarse al respecto y recordó las palabras de algunas parejas, afirmando que ellos son los que se sienten utilizados.

Escuché que dijo: ‘aunque algunos quieren que nos vayamos’... No es así, pero sí nos sentimos utilizados, sí nos sentimos utilizados”, indicó.

Mario Bezares reaccionó a las palabras de su esposa y comentó: “Tanto de querer no, así de sencillo, tanto de querer no… Sí claro (nos utilizan) y me aventaron toda la mi*rda punto. Ahora resulta que los buenos son ellos, ¿no?”.

Ante la postura del comediante, Brenda Bezares hizo una fuerte revelación, comentando: “Ahora resulta que tengo que reaccionar a como tú quieres y si no soy una mala persona… Sobre todo por lo que hicieron, quedaron en una cosa”.

El conductor afirmó que él ha sido blanco de varios ataques y que ahora lo dejaron como “el villano”; pero que pese a eso, él “no se va a enganchar”.

A mí me entregaron, me lo aventaron y se lavaron las manos, entonces el villano fui yo… A mí me vale mad*r, punto. Yo voy a cambiar las cosas y punto, no me voy a enganchar ni nada, voy a hacer mis cosas, voy a cotorrear con mis cosas y ya punto se acabó”, precisó.

Brenda Bezares aplaudió las palabras de Mario Bezares y precisó: “No, pero ya destrúyelo y descréalo”.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

