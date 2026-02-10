¿Apostarías por mí? Gigi, entre lágrimas, revela lo que le hizo Brenda Bezares: "No tengo piojos" Tras el cambio de habitaciones, Gigi dijo estar cansada y expuso la reacción que Brenda Bezares tuvo al verla limpiar su cama.

Video Gigi rompió en llanto luego de que Brenda le reclamara por ponerse a limpiar

Gigi no pudo contener el llanto al contarle a David lo que pasó con Brenda Bezares tras el cambio de habitaciones en La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

La cantante dijo sentirse cansada de las reacciones de Brenda, quien le hizo un comentario al ver que limpiaba la cama donde ella durmió y ahora ocuparía Gigi.

"Se ofende porque estaba limpiando, me dijo 'no tengo piojos ni nada, por si acaso', le dije 'pero ¿por qué estoy limpiando? No me lo tomes a mal, tengo problemas con la limpieza'", respondió.

Visiblemente afectada, Gigi explicó que no esperaba que Brenda se ofendiera, pues ella es muy especial con la limpieza, sobre todo por las alergias que padece.

"Le dije que tengo que limpiar, sufro de alergias", destacó.

Expresó que con el paso de las semanas, los ánimos cambian dentro de La Villa y los roces entre las parejas suceden por cualquier cosa.

"Ya me canso, si no es una cosa, es otra", manifestó.

