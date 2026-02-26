TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Otro embarazo en La Villa? Laysha impacta con revelación y hace fuerte petición a El Malito en '¿Apostarías por mí?'

En llanto, Laysha se sincero con Malito sobre sus insistentes comentarios respecto a la idea de convertirse en papá y le hizo una tajante petición.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video ¿Laysha está embarazada? Hace una confesión a El Malito

Laysha no pudo contener el llanto durante una acalorada discusión con El Malito, a quien le pidió un poco de comprensión y apoyo, pues asegura que es ella la que siempre lo sostiene en los momentos tensos dentro de '¿Apostarías por mí?'.

"Aparte estoy sensible, yo quisiera que tú un día fueras mujer y en México para que veas lo cabr*n que es ser morra y sé que odias a las morras que piensan así, pero a veces es necesario para que te pongas en nuestros zapatos, es muy difícil", expresó.

PUBLICIDAD

La conductora confesó que lleva unos días sintiéndose mal y que su periodo lo ha resentido, pero no ha querido decirle a Malito porque siempre la cuestiona sobre si podría tratarse de un embarazo.

"No te lo comunico, ¿por qué? porque cada semana crees que estoy embarazada, ya no sé cómo comunicártelo, mi periodo, si siempre crees que estoy embarazada. Ya te dije, para con eso, cuando yo esté embarazada te lo comunico", reclamó.

Ante la petición de Malito de que bajara la voz, Laysha destacó que lo intenta e insistió en que si en algún momento ella estuviera esperando un bebé, se lo comunicaría.

Además, le pidió de manera tajante que si en verdad piensa en formar una familia, que primero haya boda.

"Cuando yo esté embarazada te lo comunico, de verdad, eres mi pareja. Ayúdame a sentirme en confianza de decirte lo que está pasando en mi cuerpo sin que siempre me digas que estoy embarazada, no estoy embarazada, basta con eso. Si de verdad quieres tener un bebé, cásate primero y luego vemos", sentenció.

Y añadió: "A ver si saliendo pasa".

Laysha también recalcó que necesita que El Malito se convierta también en un sostén para ella dentro del reality, pues ella está cansada de siempre tener que ser quien lo apoye a él.

"No puedo llorar porque volteo y tú también ya estás llorando, yo quiero que me abraces tú también a veces, siempre estás llorando en las eliminaciones de tus amigos", expresó.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

