¿Apostarías por mí?: El Cara a Cara se adelanta y esto ocurrirá en la nominación de hoy
El Súper Martes de ¿Apostarías por mí? viene con todo, donde las parejas tendrán una nueva dinámica en el Cara a Cara, donde conoceremos a la nueva pareja nominada
Este 17 de febrero, el show de ¿Apostarías por mí? estará lleno de sorpresas. Por primera vez en la temporada habrá Cara a Cara en martes junto con la primera apuesta de la semana.
Así será el Cara a Cara de ¿Apostarías por mí? de hoy 17 de febrero
Por primera vez en la temporada se realizará un Cara a Cara extraordinario, donde se separarán a hombres y mujeres, donde cada uno podrá dar un voto.
De esta manera se expondrán estrategias, alianzas e incluso resentimientos desde dos miradas diferentes. ¿Las parejas ya se pusieron de acuerdo a quién nominar o elegirán a una persona diferente?
Tras contar los votos, Alejandra Espinoza y Alan Tacher revelarán quién es la segunda pareja nominada en la quinta semana del reality show junto a Alejandra y Beta.
No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.