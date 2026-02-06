¿Apostarías por mí? El Carnaval y la samba hacen tregua en '¿Apostarías Por Mí?' y las parejas se olvidan de sus diferencias Las parejas pasaron por un gran momento de convivencia en la fiesta temática de carnaval de este viernes.

Video Tiby esta PERDIENDO CABELLO por el ESTRÉS de La Villa

Las tensiones y los ánimos seguían encendidos hasta este viernes 6 de febrero en la villa, luego de que el Cara y Cara dejó al descubierto a todas las parejas y muchas relaciones y estrategias quedaron destruidas por completo. Incluso, algunas parejas dejaron de hablarse e incluso saludarse tras lo sucedido el pasado jueves.

Con la vibra a tope, hoy las parejas mostraron que necesitaban un momento de relación y paz para olvidarse de todo y sólo divertirse. Y la fiesta temática de Carnaval logró unirlos en una gran fiesta que demostró que la música y el baile pueden romper hasta la más fuerte tensión.

PUBLICIDAD

Las parejas se olvidan (por un momento) de las diferencias en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías Por Mí?



A pesar de que muchas relaciones se fracturaron, hoy las parejas regalaron al público uno de los momentos más brillantes y enérgicos del reality show, pues pudimos ver a todos bailando a ritmo de samba, en la fiesta temática de Carnaval, que tuvo un grupo en vivo, animando e invitando a bailar a todas las parejas.

Brenda, Gigi, Alejandra y Marce mostraron sus mejores pasos de samba y llenaron el escenario de la fiesta con toda su energía y ganas de olvidarse de los problemas dentro de la villa.

¿Apostarías Por Mí?



Los hombres también se dejaron llevar por la música y se mostraron relajados, como Beta, Medina, David y Zerboni bailaron al ritmo de la samba y demostraron también que la música les dio un poco de tregua ante las tensiones de la villa, sobre todo rumbo a la tercera eliminación del próximo domingo.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías Por Mí?