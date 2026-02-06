¿Apostarías por mí? Laysha y El Malito le dicen no a la tentación de '¿Apostarías por Mí?' y dejan en la Suite Diamante a René y Rubí En este viernes de tentación las parejas nominadas se enteraron de un nuevo factor que puede cambiar el rumbo de toda la villa.

Video ¡Medina le planta cara a David y Gigi por ser supuestamente doble cara!

A pesar de estar nominados, Laysha y El Malito son la pareja con más dinero en el ranking semanal, y eso les dio varios beneficios, entre ellos, el de tener acceso a la tentación de este viernes 6 de febrero.

Laysha y el Malito tienen 37 mil 915 dólares es lo que acumuló la pareja en esta tercer semana del reality, lo que les dio el derecho de ser tentados.

Laysha y El Malito cayeron en la tentación en ‘¿Apostarías Por Mí?’

La tentación no pudo ser más seductora para la pareja, ya que Alan Tacher y Alejandra Espinoza les revelaron que la tentación es sacar a Rubí y René de la Suite Diamante y entrar ellos, o quitarle 5 mil dólares a una o dos parejas dentro de la villa.

Y aunque era demasiado tentador, Laysha dejó claro que no jugará como las demás parejas y no tomaron la tentación.

Voy a hacer lo que dice mi corazón, yo no voy a jugar de la manera en la que ellos han jugado, lamento mucho si no es lo que esperan de mí allá afuera, si quieren que tome esa decisión no va conmigo Laysha



Y continuó dando sus argumentos, aunque en esta ocasión no pidió el parecer de El Malito para tomar esta fuerte decisión:

No creo que me beneficie en nada dormir en la Suite Diamante hoy, yo quiero estar con mis amigos hasta el último minuto. A veces yo prefiero dejar que las personas exploten solas, y no me equivoqué porque ayer pasó. Prefiero que exploten solos, muchas gracias pero no vamos a tomar la tentación Laysha



'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.