TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Laysha y El Malito le dicen no a la tentación de '¿Apostarías por Mí?' y dejan en la Suite Diamante a René y Rubí

En este viernes de tentación las parejas nominadas se enteraron de un nuevo factor que puede cambiar el rumbo de toda la villa.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video ¡Medina le planta cara a David y Gigi por ser supuestamente doble cara!

A pesar de estar nominados, Laysha y El Malito son la pareja con más dinero en el ranking semanal, y eso les dio varios beneficios, entre ellos, el de tener acceso a la tentación de este viernes 6 de febrero.

Laysha y el Malito tienen 37 mil 915 dólares es lo que acumuló la pareja en esta tercer semana del reality, lo que les dio el derecho de ser tentados.

PUBLICIDAD

Laysha y El Malito cayeron en la tentación en ‘¿Apostarías Por Mí?’

Más sobre ¿Apostarías por mí?

'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre la temática de la fiesta de hoy viernes 6 de febrero
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre la temática de la fiesta de hoy viernes 6 de febrero

¿Apostarías por Mí?
Laysha le pide perdón a Nuja tras acalorada discusión y le hace inesperada promesa
2 mins

Laysha le pide perdón a Nuja tras acalorada discusión y le hace inesperada promesa

¿Apostarías por Mí?
Nuja se desahoga con Alejandra y, entre lágrimas, cuestiona la actitud de Brenda y Mario Bezares tras broma
2 mins

Nuja se desahoga con Alejandra y, entre lágrimas, cuestiona la actitud de Brenda y Mario Bezares tras broma

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares defiende a Mayito y confronta a Adrián Di Monte y Nuja; él no se queda callado y así responde
3 mins

Brenda Bezares defiende a Mayito y confronta a Adrián Di Monte y Nuja; él no se queda callado y así responde

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Mayito protagonizan una acalorada discusión por broma pesada en ¿Apostarías por mí?
3 mins

Adrián y Mayito protagonizan una acalorada discusión por broma pesada en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Conoce a las parejas que están nominadas en la tercera semana
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Conoce a las parejas que están nominadas en la tercera semana

¿Apostarías por Mí?
René Strickler estalla contra Laysha tras el intenso Cara a Cara: "me molesta"
2 mins

René Strickler estalla contra Laysha tras el intenso Cara a Cara: "me molesta"

¿Apostarías por Mí?
Así es como nominaron las parejas de ¿Apostarías por Mí? en el tercer Cara a Cara
2 mins

Así es como nominaron las parejas de ¿Apostarías por Mí? en el tercer Cara a Cara

¿Apostarías por Mí?
Laysha y 'El Malito' se convierten en la tercera pareja nominada tras el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Laysha y 'El Malito' se convierten en la tercera pareja nominada tras el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Intenso! Esto sucedió en el tercer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
3 mins

¡Intenso! Esto sucedió en el tercer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?

La tentación no pudo ser más seductora para la pareja, ya que Alan Tacher y Alejandra Espinoza les revelaron que la tentación es sacar a Rubí y René de la Suite Diamante y entrar ellos, o quitarle 5 mil dólares a una o dos parejas dentro de la villa.

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


Y aunque era demasiado tentador, Laysha dejó claro que no jugará como las demás parejas y no tomaron la tentación.

Voy a hacer lo que dice mi corazón, yo no voy a jugar de la manera en la que ellos han jugado, lamento mucho si no es lo que esperan de mí allá afuera, si quieren que tome esa decisión no va conmigo
Laysha


Y continuó dando sus argumentos, aunque en esta ocasión no pidió el parecer de El Malito para tomar esta fuerte decisión:

No creo que me beneficie en nada dormir en la Suite Diamante hoy, yo quiero estar con mis amigos hasta el último minuto. A veces yo prefiero dejar que las personas exploten solas, y no me equivoqué porque ayer pasó. Prefiero que exploten solos, muchas gracias pero no vamos a tomar la tentación
Laysha


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX