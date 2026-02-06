'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre la temática de la fiesta de hoy viernes 6 de febrero
No te pierdas la fiesta de este viernes en el reality, que tendrá una temática muy divertida y llena de sorpresas.
Los ánimos llegaron a tope la noche de ayer luego del Cara a Cara, en donde las 10 parejas que aún quedan en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’, pudieron ver antes de nominar, escenas de sus compañeros hablando a sus espaldas, lo que provocó una serie de reacciones que terminaron en la ruptura de varias alianzas, estratégicas e incluso amistades.
Por lo que este viernes 6 de febrero toca tener un momento de calma y relax dentro de la villa, y una fiesta temática los pondrá en otro mood, quizá más conciliador.
¡Carnaval en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’!
El ambiente de carnaval se apoderará de la villa esta noche durante la fiesta temática, por lo que los colores verde, morado y amarillo reinarán, y las parejas tendrán que ponerse sus outfits más impresionantes, pues un carnaval y más en Brasil es sinónimos de fiesta, baile y mucha diversión.
Tras revelarse quiénes irán al duelo de salvación, las parejas podrán disfrutar de una fiesta temática de carnaval, por lo que habrá mucha samba, colores y mucha comida.
Aunque los ánimos siguen calientes, no hay nada que no calme una buena fiesta. ¿Las parejas podrán hablar con más calma y reconciliarse?
Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.