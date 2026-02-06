¿Apostarías por mí? '¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre la temática de la fiesta de hoy viernes 6 de febrero No te pierdas la fiesta de este viernes en el reality, que tendrá una temática muy divertida y llena de sorpresas.



Video El Malito y Lorenzo aparecen muy tristes minutos antes a la nominación

Los ánimos llegaron a tope la noche de ayer luego del Cara a Cara, en donde las 10 parejas que aún quedan en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’, pudieron ver antes de nominar, escenas de sus compañeros hablando a sus espaldas, lo que provocó una serie de reacciones que terminaron en la ruptura de varias alianzas, estratégicas e incluso amistades.

Por lo que este viernes 6 de febrero toca tener un momento de calma y relax dentro de la villa, y una fiesta temática los pondrá en otro mood, quizá más conciliador.

¡Carnaval en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’!

Video David y Gigi pintan su raya con el Team Pueblo y dejan en claro su convivencia

El ambiente de carnaval se apoderará de la villa esta noche durante la fiesta temática, por lo que los colores verde, morado y amarillo reinarán, y las parejas tendrán que ponerse sus outfits más impresionantes, pues un carnaval y más en Brasil es sinónimos de fiesta, baile y mucha diversión.

Tras revelarse quiénes irán al duelo de salvación, las parejas podrán disfrutar de una fiesta temática de carnaval, por lo que habrá mucha samba, colores y mucha comida.

Aunque los ánimos siguen calientes, no hay nada que no calme una buena fiesta. ¿Las parejas podrán hablar con más calma y reconciliarse?