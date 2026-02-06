¿Apostarías por mí? Laysha y El Malito eligen irse a duelo de salvación con Tiby y Medina en '¿Apostarías por Mí?' La pareja fue la que tuvo el beneficio de elegir con cuáles de las otras dos parejas nominadas se iban al duelo de salvación.

Video Mario es CONTUNDENTE con René, termina la alianza con esta ADVERTENCIA

Con las tres parejas nominadas definidas: Zerboni y Mare, Tiby y Medina, y Laysha y El Malito, los ánimos se pusieron a tope la noche de ayer, tras revelarse muchas traiciones en el Cara a Cara. Y en esta ocasión, la pareja con más dinero fue la que tuvo el poder de elegir con qué pareja se iría al duelo de salvación y poder salir de la placa de nominados.

En esta ocasión fueron Laysha y El Malito la pareja nominada con más dinero en su bolsa semanal, por lo que ellos tuvieron el beneficio de elegir con quien competir por la salvación.

PUBLICIDAD

Laysha y El Malito

eligen a Tiby y Medina para irse al duelo de salvación.

¿Apostarías Por Mí?



Sin pensarlo demasiado, Laysha y Malito eligieron a Tiby y Medina para competir con ellos en el duelo de salvación, pues ambas parejas son del mismo Team Pueblo, por lo que desean que una de las parejas se salve y sólo una de ellas sea las que se midan el domingo en las votaciones contra Zerboni y Marce.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.