¿Apostarías por mí? Nuja revela si cree que Adrián Di Monte le sería infiel; sorprenden con confesiones en '¿Apostarías por mí?': "Por temor, no por convicción" En una plática de chicas dentro de La Villa de ¿Apostarías por mí?, se hicieron confesiones sobre la confianza hacia sus parejas.

Las mujeres de ¿Apostarías por mí? se sinceraron sobre la confianza que les tienen a sus parejas.

En una íntima conversación dentro de La Villa, Nuja Amar aseguró que, pese al pasado del actor, jamás le ha pasado por la cabeza que él le pudiera ser infiel.

"La última cosa que yo pensaría de Adrián, a pesar de que sé que en su pasado tremendo y lo que quieras, es que haría una infidelidad conmigo. Eso sí nunca, me ha pasado ni por acá (la cabeza)", afirmó.

Laysha aseguró que El Malito tampoco sería capaz de traicionarla con otra mujer, porque sabe perfectamente cuál sería la reacción de ella.

"Yo sé que El Malito no caería porque sabe que soy un alacrán y sabe cómo le va. Yo sé que sabe", mencionó, desatando la risa de las presentes.

Entre las reacciones de las presentes se escuchó: "Por temor, no por convicción", frase que corroboró Laysha.

"Por temor, sabe que no puede ni voltear a ver a nadie", afirmó.

