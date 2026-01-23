¿Apostarías por mí? ¡Nadie cayó en la tentación! Las tres parejas nominadas no aceptaron robar dinero a sus compañeros en '¿Apostarías por Mí?' La tentación causó grandes estragos en la villa y así fue como quedaron los ánimos entre las parejas al no caer en las tentaciones.

Video Adrián y Nuja MOLESTOS con los que TRAICIONARON su confianza

En esta ocasión la tentación no hizo de las suyas dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ , en las parejas que desde el arranque del reality sufrieron el ‘robo’ de 5 mil dólares, pues pudieron cobrar justicia este viernes : Adrián Di Monte y Nuja, Lorenzo y Claudia y Laysha y El Malito, sin embargo, las tres decidieron rechazar la tentación.

¡Nadie cayó en la tentación en '¿Apostarías por Mí?'

Laysha y El Malito no cayeron en la tentación y revelaron frente a todos que no iban a hacer lo mismo que todos.

No voy a caer en el mismo juego de las demás personas de jugar sucio, yo creo que si merecemos 5 mil dólares es porque nos los ganamos en algún desafío Laysha



Claudia y Lorenzo tampoco cayeron en la tentación:

Venimos a jugar con nuestras morales enfrente, igual como lo dijo Laysha, si lo ganamos es porque ganamos desafíos Claudia y Lorenzo



Y finalmente Adrián Di Monte y Nuja Amar, tampoco aceptaron la tentación, a pesar de ser los más necesitados de dinero dentro de la villa.

