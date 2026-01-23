TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Nadie cayó en la tentación! Las tres parejas nominadas no aceptaron robar dinero a sus compañeros en '¿Apostarías por Mí?'

La tentación causó grandes estragos en la villa y así fue como quedaron los ánimos entre las parejas al no caer en las tentaciones.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Adrián y Nuja MOLESTOS con los que TRAICIONARON su confianza

En esta ocasión la tentación no hizo de las suyas dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ , en las parejas que desde el arranque del reality sufrieron el ‘robo’ de 5 mil dólares, pues pudieron cobrar justicia este viernes : Adrián Di Monte y Nuja, Lorenzo y Claudia y Laysha y El Malito, sin embargo, las tres decidieron rechazar la tentación.

¡Nadie cayó en la tentación en '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

Laysha y El Malito no cayeron en la tentación y revelaron frente a todos que no iban a hacer lo mismo que todos.

No voy a caer en el mismo juego de las demás personas de jugar sucio, yo creo que si merecemos 5 mil dólares es porque nos los ganamos en algún desafío
Laysha


Claudia y Lorenzo tampoco cayeron en la tentación:

Venimos a jugar con nuestras morales enfrente, igual como lo dijo Laysha, si lo ganamos es porque ganamos desafíos
Claudia y Lorenzo


Y finalmente Adrián Di Monte y Nuja Amar, tampoco aceptaron la tentación, a pesar de ser los más necesitados de dinero dentro de la villa.

'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

