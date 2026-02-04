TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Medina acepta que no le salió su estrategia y Tiby prefiere reír tras quedar nominados por segunda vez en '¿Apostarías por Mí?'


La pareja habló en el refugio del reality de su segunda nominación y qué fue lo que los llevó a volver a estar en esta situación.

Ana Belén Ortiz
Video Tiby y Medina ponen cara de preocupación al estar por segunda vez nominados

Tras quedar en el fondo del ranking de parejas, Medina y Tiby se convirtieron en la segunda pareja nominada de la tercera semana de ‘¿Apostarías por Mí?’, por lo que sus reacciones no se hicieron esperar, tras darse cuenta que fueron los únicos que no realizaron una apuesta elevada.

Medina y Tiby fueron llamados al refugio de la villa para decir sus reacciones sobre su segunda nominación dentro del reality, y mientras Medina aceptó que su estrategia no salió como esperaba, Tiby tuvo una reacción inesperada y completamente diferente a la primera vez que quedaron nominados.

Medina acepta que falló en su estrategia y Tiby ríe tras quedar nominados por segunda vez

Medina fue el primero en dar sus primeras reacciones sobre su segunda nominación y aceptó que su estrategia no funcionó tras las fuertes apuestas de todos sus demás compañeros.

Como dice el nombre, ‘¿Apostarías por Mí?’, como un día puedes estar arriba otro abajo, estamos sorprendidos porque la estrategia que yo llevé, como fuí de los primeros que apostó, pensé que me iba a mantener al margen, pero después que vi que todos apostaron, sabía que mi única salvación es que alguien se equivocara, pero así no fue y así lo quiso Dios y estamos más tranquilos que la semana pasada que fuimos nominados, confiamos en nuestro público allá afuera
Medina

Con mucha calma, Tiby aseguró que fue un día complicado para ella, pues el desafío se le complicó tras descomponerse la bicicleta y a pesar del gran esfuerzo que hizo, de todas formas quedaron nominados.

Bueno el que elige regresar a su casa vuelve y yo volvía a la nominación, hoy fue un día muy largo para mí, se me cayó la bicicleta, estaba muy nerviosa, ya no confiaba en volverme a subir, pero no me rendí, me subí, terminé entre los tres primeros lugares, que el viento, que la lluvia, entonces terminé nominada
Dijo Tiby entre un ataque de risa


¿Tiby y Medina se casarán en la villa de '¿Apostarías por Mí?'? Estos son los planes de José para su novia.

Asimismo, Tiby reconoció que sí están nominados es porque así tenía que ser, pero confía en que su público vote por ellos y los salve de quedar eliminados del reality.

Que sea lo que Dios quiera, el público quiera, al final del día todo pasa por algo, confiamos en ustedes, estamos tranquilos, vamos a seguir dándoles mucho cariño, vamos a seguir divertidos hasta el final y ya ustedes son los que deciden, entonces, nada, que salga lo que tenga que salir
Tiby
Video Tiby se muestra AFLIGIDA por resultar NOMINADA junto a José


Finalmente, Medina reconoció que están en el cuadro de nominados con una pareja fuerte como es Zerboni y Marce.

Sabemos que mañana vamos con personas que son fuertes, tienen su público también, pero tenemos la fe de que mañana todo puede cambiar, y que sea lo que el público quiera, y siempre daremos ese amor que siempre hemos dado
Medina


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

