apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario y Brenda Bezares encaran a Zerboni; él hace fuerte confesión: “Voy a mover mis fichas”

Las parejas se sinceraron en la villa de ¿Apostarías por mí? y es que Mario y Brenda Bezares aclararon la situación con Zerboni, quien de inmediato reaccionó.

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video ¡Sin pelos en la lengua! Mario y Brenda ACLARAN muchas cosas con Zerboni

Mario y Brenda Bezares tuvieron una intensa plática con Salvador Zerboni dentro de la villa de ¿Apostarías por mí?, donde lo encararon y aclararon el futuro de las alianzas.

El villano de telenovelas fue el primero en dejar claro que aunque no les comunique todo lo que está pasando, su lealtad está con los Bezares.

Salvador Zerboni aseguró que tiene un cariño especial por la pareja y que “moverá sus fichas” para que no salgan perjudicados; aprovechó para dejar claro que si la lealtad no es recíproca está bien.

“No les platico todo, pero no significa que no lo estoy haciendo, yo les tengo un cariño, una amistad y un acuerdo que tenemos. Voy a mover mis fichas para que no les pase nada a ustedes porque así soy yo, ya si lo hacen de regreso o no, eso ya es responsable cada quien”, indicó.

El actor reiteró su posición luego de que Brenda Bezares se acercó a él. “Más porque me lo dijiste tú Brenda, no, no vamos a permitir que aquel vaya a tirar a ustedes”, indicó.

Mario y Brenda Bezares reaccionan a las palabras de Zerboni: esto le dicen

Mario Bezares escuchó las palabras de Salvador Zerboni y le aseguró que también le serán leales.

Tenlo por seguro que somos de una pieza igual que tú, hablamos de frente y hacemos lo mismo, los dos nos decimos y cómo va, punto. La energía no miente… Ahí estamos, nuestra palabra está, pero todo el apoyo con nuestra gente”, comentó.

Brenda Bezares apoyó las palabras de su esposo e, incluso, aconsejó a Zerboni, señalando que hiciera lo que su corazón le dicte.

“Haz realmente lo que tu corazón te dicte por tu consciencia y por ti, no por equipos, no por quedar bien, haz lo que tú sientas y el GPS que tenemos nunca se equivoca. Yo sé que tú eres muy inteligente, muy sabio, vas a tomar tu mejor decisión y como te lo dijo Mario, con quién quieras ir… Como le digo a Mario, lo peor que puede pasar es que te vayas de vacaciones o a tu casa ya”, precisó.

Zerboni agradeció las palabras de la pareja y detalló: “Qué bonito y agradecido, es recíproco”.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

