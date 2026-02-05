TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario Bezares, arrepentido, le pide perdón a Nuja y Adrián Di Monte; ella reacciona: “No se vale”

Mario Bezares se acercó a Nuja y a Adrián Di Monte en ¿Apostarías por mí? y frente a todos les pidió perdón. Así fue el momento

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video Mario Bezares le pide DISCULPAS a Nuja y Adrián por un desatinado comentario

Mario Bezares se mostró arrepentido en ¿Apostarías por mí? y frente al resto de las parejas, se acercó a Nuja y Adrián Di Monte para pedirles perdón por una broma que les hizo.

El esposo de Brenda Bezares señaló que su chiste sobre el matrimonio estaba fuera de lugar, sin imaginar cuál sería la reacción de Nuja Amar.

Mario Bezares le pide perdón a Nuja y Adrián Di Monte: así fue el momento

Mario Bezares se encontraba con el resto de las parejas en la villa, cuando decidió aclarar las cosas con Adrián Di Monte y Nuja tras un chiste que hizo.

Una gran disculpa del chiste tan pend*jo que hice con ustedes, porque son un matrimonio divino y yo lo hago con todo mi cariño”, comentó.

Nuja Amar y Adrián Di Monte se le quedaron viendo fijamente al comediante, quien siguió ofreciéndoles disculpas.

“No, sí discúlpame corazón lindo, porque fue una broma muy pend*ja y fuera de lugar, de verdad te ofrezco una disculpa delante de todo mundo, porque no se vale que haya hecho un chiste de un matrimonio precioso, que los quiero un chin*o”, afirmó.

La esposa del actor trató de tranquilizar a Mario Bezares y se limitó a decir: “No, tranquilo… Yo sé, yo sé. No, no tranquilo”.

Sin embargo, Mario Bezares destacó que les tiene mucho cariño y que por eso se atrevió a hacer esa clase de chistes, aunque ahora sabe que estuvo fuera de lugar.

“Cuando yo empiezo a molestar a la gente es porque los quiero, es mi manera de demostrar mi cariño, pero de verdad ofrezco una disculpa mamita, porque usted es una señora y no debo hacer ese tipo de comentarios, te lo digo francamente”, expresó.

El comediante indicó que esa clase de comentarios han provocado que hasta su esposa Brenda Bezares lo calle.

“Soy un descarado y por eso Brenda me dice ‘ya, cálmate, cállate’. Me gusta bromear y luego no mido la consecuencia… Hice una broma fuera de lugar para que otro pend*jo se aprovechara también. Una disculpa para los dos”, aseguró.

Al ver el arrepentimiento de Mario Bezares, Nuja Amar lo abrazó y señaló: “No te preocupes, tranquilo. Mira es de sabios pedir perdón y no pasa nada”.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

