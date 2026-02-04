TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Ya se quiere ir? Laysha le revela a Beta que Brenda ya habló con Mario sobre salir de ¿Apostarías por mí?

Durante una charla en la cocina, Laysha compartió con Beta que Brenda ya quiere irse de ¿Apostarías por mí?, pero su esposo Mario le pidió que se divirtiera y viviera la experiencia.

Durante el transcurso de ¿Apostarías por mí?, Brenda Bezares ha tenido varios problemas con las desafíos en las alturas, por lo que han perdido varias apuestas, situación que la ha desanimado a pesar de tener todo el apoyo de su esposo Mario Bezares.

¿Brenda se quiere ir de ‘¿Apostarías por mí?’? Esto hablaron Laysha y Beta

Mientras estaban en la cocina, Laysha le compartió a Beta que Brenda estaba muy triste, revelando que le había dicho a Mayito que ya se quería ir.

“Yo siento que a Brenda le está pasando lo mismo que a la ‘Bebita’, pero por lo físico. Brenda sabe manejar un poco más las emociones, el tema del reality, pero lo físico está cañón”, dijo Beta a Laysha.

La influencer compartió que, en su plática con Brenda, le dijo que ella y su esposo eran los más inteligentes dentro del reality show . “Ella no lo está haciendo mal, pero entiendo la desesperación”, precisó.

Más tarde, mientras lavaban los platos, Laysha compartió que Brenda ya ha dicho varias veces que se quiere ir, pero Mario no está de acuerdo.

“Mayito le dice: ‘No, mi vida, pásala bien, diviértete. Si tú ves algo que no te gusta di ‘no me subo, gracias’”, dijo la influencer mexicana, a lo que la pareja de Alejandra respondió: “del dicho al hecho hay mucho trecho. Es muy fácil decirlo”.

Para concluir el tema, Laysha y Beta simplemente comenzaron a hablar de su trabajo como creadores de contenido, pidiendo a sus parejas que formaran parte de sus videos, llegando a grabar hasta 5 clips diarios.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México, lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

