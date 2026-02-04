¿Apostarías por mí? ¿Adrián y Nuja se dejan llevar por la pasión en La Bodega? Así captaron a la romántica pareja La pareja tuvo una ingeniosa idea para estar más cómodos en La Bodega, pero su secreto fue expuesto a sus compañeros

Tres semanas parecen fácil pero para las parejas de ¿Apostarías por Mí? varias cosas se empezaron a complicar, pues desde hace varios días no tienen privacidad y están en vigilancia constante, por lo que no pueden hacer muchas actividades.

Dentro del reality todo se sabe, todo se ve, se escucha y absolutamente nada pasa desapercibido, por lo que encontrar o crear un espacio íntimo se está convirtiendo en todo un reto y también obliga que las parejas se pongan creativas.

Exponen los secretos de Nuja y Adrián en La Bodega de ¿Apostarías por Mí?

Después de que René y Rubí ganaran por tercera vez consecutiva la Suite Diamante, la pareja nuevamente tuvo que elegir a quiénes mandarían a la incómoda y reducida Bodega, a lo que Adrián y Nuja alzaron la mano.

Al inicio, Nuja empezó a quejarse pues comentó que estaba contracturada y probablemente dormiría mal toda la semana, pero con el paso de los días le tomó cierto aprecio al darse cuenta que es un lugar muy privado, pese a las cámaras.

En la madrugada de este miércoles, el actor se puso creativo e hizo una tienda de campaña dentro de La Bodega, detalle que no pasaron por alto los conductores del reality, quienes les preguntaron de manera juguetona: ¿qué tal durmieron?, ¿despertaron felices?

Las demás parejas rápidamente entendieron de lo que se trataba, por lo que 'Los Renacidos' comentaron que sólo estaban intentando tener un poco de privacidad, aunque minutos antes Nuja estaba muy cariñosa con Adrián.

Sus compañeros les preguntaron qué habían hecho y si realmente tuvieron intimidad dentro de La Bodega, a lo que Adrián respondió muy confiado:

No (hicimos travesuras), sólo fue dormir. Adrián Di Monte



Las parejas empezaron a bromear y a pedir que, si está en su poder, que también los manden a La Bodega. Ante esto, René comentó:

Hay tres que me deben ese favor. René Strickler

