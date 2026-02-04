TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Adrián y Nuja se dejan llevar por la pasión en La Bodega? Así captaron a la romántica pareja

La pareja tuvo una ingeniosa idea para estar más cómodos en La Bodega, pero su secreto fue expuesto a sus compañeros

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video ¡Adrián di Monte y Nuja confiesan que buscarán quedar embarazados vía IN VITRO!

Tres semanas parecen fácil pero para las parejas de ¿Apostarías por Mí? varias cosas se empezaron a complicar, pues desde hace varios días no tienen privacidad y están en vigilancia constante, por lo que no pueden hacer muchas actividades.

Dentro del reality todo se sabe, todo se ve, se escucha y absolutamente nada pasa desapercibido, por lo que encontrar o crear un espacio íntimo se está convirtiendo en todo un reto y también obliga que las parejas se pongan creativas.

PUBLICIDAD

Exponen los secretos de Nuja y Adrián en La Bodega de ¿Apostarías por Mí?

Después de que René y Rubí ganaran por tercera vez consecutiva la Suite Diamante, la pareja nuevamente tuvo que elegir a quiénes mandarían a la incómoda y reducida Bodega, a lo que Adrián y Nuja alzaron la mano.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Medina acepta que no le salió su estrategia y Tiby prefiere reír tras quedar nominados por segunda vez en '¿Apostarías por Mí?'
3 mins

Medina acepta que no le salió su estrategia y Tiby prefiere reír tras quedar nominados por segunda vez en '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Tiby y Medina vuelven a quedar nominados en '¿Apostarías por Mí? tras llegar al fondo del ranking
1 mins

Tiby y Medina vuelven a quedar nominados en '¿Apostarías por Mí? tras llegar al fondo del ranking

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh son los mejores en el desafío ‘Bicicletas en el cielo’ y se llevan el bono por 3 mil dólares en ‘¿Apostarías Por Mí?’
2 mins

Franco y Breh son los mejores en el desafío ‘Bicicletas en el cielo’ y se llevan el bono por 3 mil dólares en ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
'El Malito' hace impactante apuesta por Laysha en '¿Apostarías Por Mí?'; esta fue la enorme cantidad de dinero en juego
1 mins

'El Malito' hace impactante apuesta por Laysha en '¿Apostarías Por Mí?'; esta fue la enorme cantidad de dinero en juego

¿Apostarías por Mí?
Alan Tacher y Alejandra Espinoza anuncian sorpresivo giro en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Alan Tacher y Alejandra Espinoza anuncian sorpresivo giro en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Nuja abre su corazón y revela lo duro que fue ser criticada por su relación con Adrián Di Monte: ‘Eso nos unió más’
3 mins

Nuja abre su corazón y revela lo duro que fue ser criticada por su relación con Adrián Di Monte: ‘Eso nos unió más’

¿Apostarías por Mí?
Laysha pide a 'El Anfitrión' salir de La Villa de '¿Apostarías por mí?': esta es la razón
1 mins

Laysha pide a 'El Anfitrión' salir de La Villa de '¿Apostarías por mí?': esta es la razón

¿Apostarías por Mí?
¿De qué trata el desafío de mujeres 'Bicicletas en el cielo’ de hoy 4 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

¿De qué trata el desafío de mujeres 'Bicicletas en el cielo’ de hoy 4 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Brenda y Rubí confiesan qué les avergüenza hacer con Mario y René: "Las mamás son santas"
2 mins

Brenda y Rubí confiesan qué les avergüenza hacer con Mario y René: "Las mamás son santas"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares se indigna por comentario de Zerboni y, llorando, pone en evidencia al actor: “Hizo berrinche”
2 mins

Brenda Bezares se indigna por comentario de Zerboni y, llorando, pone en evidencia al actor: “Hizo berrinche”

¿Apostarías por Mí?

Al inicio, Nuja empezó a quejarse pues comentó que estaba contracturada y probablemente dormiría mal toda la semana, pero con el paso de los días le tomó cierto aprecio al darse cuenta que es un lugar muy privado, pese a las cámaras.

En la madrugada de este miércoles, el actor se puso creativo e hizo una tienda de campaña dentro de La Bodega, detalle que no pasaron por alto los conductores del reality, quienes les preguntaron de manera juguetona: ¿qué tal durmieron?, ¿despertaron felices?

Las demás parejas rápidamente entendieron de lo que se trataba, por lo que 'Los Renacidos' comentaron que sólo estaban intentando tener un poco de privacidad, aunque minutos antes Nuja estaba muy cariñosa con Adrián.

Sus compañeros les preguntaron qué habían hecho y si realmente tuvieron intimidad dentro de La Bodega, a lo que Adrián respondió muy confiado:

No (hicimos travesuras), sólo fue dormir.
Adrián Di Monte


Las parejas empezaron a bromear y a pedir que, si está en su poder, que también los manden a La Bodega. Ante esto, René comentó:

Hay tres que me deben ese favor.
René Strickler
Video ¿Adrián y Nuja le dieron rienda suelta a su amor en La Bodega?


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX