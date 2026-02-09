¿Apostarías por mí? Mario revela por qué Brenda Bezares quería rendirse en '¿Apostarías por mí?' y enfurece al verla llorar por culpa de Nuja En medio de la tensión que dejó en La Villa la salida de una pareja más, Mario se mostró molesto ante las lágrimas de su esposa.

Video Mario recuerda cómo TERMINÓ la alianza con Adrián y Zerboni

Mario Bezares no pudo ocultar su molestia al ver llorando a su esposa Brenda dentro de La Villa de '¿Apostarías por mí ?' en medio de la tensión que deja en La Villa la salida de otra pareja.

Visiblemente afectada, Brenda se cuestionaba por la reacción de Nuja y cómo ella evitaba voltear hacia donde estaba.

"Porque nunca dijiste nada, nunca hiciste nada, nunca se hizo nada, de repente voté a la m*erda, ni modo", respondió el conductor.

Brenda manifestó que incluso ha pensado en tomar una tajante decisión, pues no le gusta lo que está experimentando con algunos de sus compañeros.

"Es que no puedo voltear para allá porque estaba Nuja, yo me autonomino y ya", expresó entre lágrimas.

Mario Bezares de inmediato expresó apoyo a su esposa y le dijo que no tendría ninguna necesidad de tomar esa decisión.

"No tienes por qué y luego por una persona, ay por el amor de Dios, vale m*dres", sentenció.

"Ya no digas nada", le pidió Brenda.

Mario, molesto, respondió: "No, si por supuesto que sí , claro que lo digo, ahora resulta".

Sin poder contener el llanto, Brenda se cuestionó una vez más cuál era la razón del malestar de Nuja.

"¿Yo qué le hice, qué le hice?", insistió.

Mario Bezares comentó que absolutamente nada, y que las cosas ya habían cambiado.

"Nada, es el veneno, mi amor, es el veneno de todo. Por más que se protegió, por más que se cuidó, hicimos reventar, mi vida", manifestó.

En otra conversación, Mario reveló que Brenda Bezares había pensado también en rendirse y salirse del juego luego de los momentos tensos que vivieron con Marce.

"El colmo fue que se me fue encima, yo ni le hice nada", dijo Brenda.

Mario recordó el momento en el que confrontaron a su esposa supuestamente porque estaba cuchicheando sobre ellos y en realidad estaba rezando.

"Brenda, si yo no lo veía con mis ojos, no lo podría creer", respondió Alejandra.

La esposa de Mario recordó cómo fue enfrentada y le dijeron que si tenía algún problema porque se la pasaba viéndola y cuchicheando.

"Le dice Zervoni, tranquila, se le va a regresar, todo se paga", dijo.

"Yo ya mejor me volteo, ya veo para abajo", afirmó Brenda.

Mario comentó que en esa ocasión trató de tranquilizar a su esposa, pues quería abandonar el reality.

"Ya la conozco, 'ya me quiero ir de aquí'. Le dije, 'no te preocupes, vamos a dormir solas, y si regresan, nos vamos a otro lado'", destacó.

