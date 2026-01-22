¿Apostarías por mí? Brenda Bezares confiesa a Mario que teme que la vean sin maquillarse y sin peinarse: "Están viendo cómo estoy" Mario Bezares expresó apoyo ante las preocupaciones de su esposa en la semana de estreno de ¿Apostarías por mí?

Video Brenda Bezares rompe en llanto y quiere abandonar ¿Apostarías por mí?

A casi una semana de ingreso a La Villa de ¿Apostarías por mí ?, Brenda Bezares confesó a Mario sus temores.

La regiomontana reveló a su esposo que teme que la estén viendo al natural en el 24/7 de su participación en el reality de TelevisaUnivisión.

"Ando saliendo de que bien despeinada y bien desmaquillada. No me maquillo, no me peino, ando saliendo bien...", expresó.

Mario Bezares no dudó en expresar apoyo a su esposa y le explicó que una de las características de los reality shows es mostrarse tal cual.

"Mi vida, eso también está considerado dentro de La Casa de los Famosos, punto. De todos los realities, que la gente te vea de repente al natural", dijo.

"Están viendo cómo estoy... eso es lo peor del caso", respondió Brenda.

Mario Bezares halagó la belleza de su esposa y destacó que debe sentirse orgullosa, pues se ve muy bien sin maquillaje.

"No, no, no, para que digan, mira, eres bien bonita, ¿por qué se maquilla tanto si es bellísima? ", manifestó.

"No, los ojitos de chinche pedorra", contestó Brenda.

Mario insistió en que su esposa es muy bonita y no tiene los ojos como ella piensa.

"Estás loca, la que tiene ojos de chinche es Ajabdra y Tiby", expresó.

