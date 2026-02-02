¿Apostarías por mí? ¿Mario Bezares tiene una hija y es famosa? Brenda Bezares hace fuerte confesión en ¿Apostarías por mí? Brenda Bezares hizo una fuerte revelación en la habitación trébol de ¿Apostarías por mí?, donde habló de “la hija perdida” de su esposo Mario Bezares. Esto pasó

Video Brenda asegura que Laysha podría ser la hija perdida de Mayito

Todo sucedió mientras Laysha relataba la fuerte conversación que tuvo con Lorenzo Méndez.

“Yo se lo dije en su cara, le dije ‘no, es que todos estos no son tan inteligentes como creen, no necesitas tener tanto cerebro para pensar’”, dijo la pareja de ‘El Malito’.

En ese momento, Brenda Bezares reaccionó e hizo la fuerte revelación sobre la “hija” de Mario Bezares.

¿Mario Bezares tiene una hija famosa? Esto se sabe

Tras las palabras de Laysha, Mario Bezares reaccionó y aplaudió que no se queda callada durante las discusiones en ¿Apostarías por mí?

“Sabes qué, me encantas que no te dejas y tienes una agilidad mental impresionante”, dijo el comediante; sin imaginar que de inmediato, su esposa Brenda Bezares revelaría que Laysha se parece en eso a Mayito.

“Parece hija de Mayito… La hija perdida”, dijo entre risas Brenda Bezares, provocando que Laysha reaccionara.

Y es que la pareja de ‘El Malito’ siguió con la broma e, incluso, comenzó a dudar y cuestionó a los Bezares frente al resto de las parejas de ¿Apostarías por mí?

“ Ay no, no me parezco a ti… Hija mía. Brenda no, no me pariste tú, ¿verdad? A lo mejor sí, porque yo soy de Monterrey, a lo mejor el destino. Vamos a ver si tenemos el mismo cuerpo tú y yo, ¿seremos?”, comentó.

Mario Bezares reaccionó a la broma y afirmó: “Hija de mi vida”.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.