Laura Molinar se sincera sobre la esposa de Mario Bezares tras salir de ¿Apostarías por mí?: "Es muy odiosa"

Video El Pelón asegura que no traicionó a nadie en La Villa

La noche del pasado 1 de febrero, Raúl ‘El Pelón’ y Laura se convirtieron en la segunda pareja eliminada de ¿Apostarías por mí? tras un show lleno de sorpresas, ya que estuvieron cerca de vencer a Lorenzo y Claudia en el duelo de salvación.

Laura, esposa de Raúl ‘El Pelón’, habla sobre Brenda Bezares tras su salida de ¿Apostarías por mí?

Durante el post-show de ViX, conducido por Lambda García y Arana Lemus, Raúl y Laura compartieron su opinión sobre varios participantes de la Villa, agradeciendo a Zerboni, Lorenzo y René por la atención que tuvieron con ellos, aunque opinaron muy diferente de los Bezares.

Tras ser cuestionados sobre lo que le dirían a Brenda y Mario, Laura simplemente llevó su mano a la garganta y compartió que los trae “atravesados” tras lo que ocurrió con las alianzas y el último Cara a Cara en el que estuvieron presentes.

“Me caían súper bien. En cuanto los conocí, ya que pasaron unos días, la señora me cayó… Hay gente con la que haces ‘clic’ y con ella definitivamente no era”, precisó.

Laura no se guardó nada y aseguró que Brenda es “una señora muy odiosa”, al igual que Mario. “Yo lo respetaba mucho, pero ya cuando empezó a cuchichear con todos e irse contra nosotros, perdió todo mi respeto”, señaló.

La esposa de Raúl compartió que Brenda “le hizo el feo” en la fiesta pasada, ya que ella se dirigía a la mesa y la cantante le pidió a Ale y Beta que tomaran dichos asientos, lo cual también molestó al locutor.

“A mí también, que menospreciaran a mi esposa, eso también me da… Me lo pueden hacer a mí, pero ya cuando se meten con ella”, dijo Raúl, a lo que Laura añadió: “Yo no venía aquí a hacer una maldad, yo venía a jugar, apostar”.

Al ser la segunda pareja eliminada, ‘El Pelón’ y Laura tendrán una Revancha esta semana. En el próximo Cara a Cara, ‘Los poderosos’ podrán elegir una pareja que tendrá la oportunidad de votar en dos ocasiones.

Video Laura confiesa que tiene atravesada a Brenda Bezares



