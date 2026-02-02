TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Laura Molinar se sincera sobre la esposa de Mario Bezares tras salir de ¿Apostarías por mí?: "Es muy odiosa"

Durante el post-show de ¿Apostarías por mí?, Raúl ‘El Pelón’ y Laura compartieron lo que opinaban sobre algunas de las parejas, dejando claro que no quedaron en buenos términos con Mario y Brenda Bezares

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video El Pelón asegura que no traicionó a nadie en La Villa

La noche del pasado 1 de febrero, Raúl ‘El Pelón’ y Laura se convirtieron en la segunda pareja eliminada de ¿Apostarías por mí? tras un show lleno de sorpresas, ya que estuvieron cerca de vencer a Lorenzo y Claudia en el duelo de salvación.

Laura, esposa de Raúl ‘El Pelón’, habla sobre Brenda Bezares tras su salida de ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Durante el post-show de ViX, conducido por Lambda García y Arana Lemus, Raúl y Laura compartieron su opinión sobre varios participantes de la Villa, agradeciendo a Zerboni, Lorenzo y René por la atención que tuvieron con ellos, aunque opinaron muy diferente de los Bezares.

Tras ser cuestionados sobre lo que le dirían a Brenda y Mario, Laura simplemente llevó su mano a la garganta y compartió que los trae “atravesados” tras lo que ocurrió con las alianzas y el último Cara a Cara en el que estuvieron presentes.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Raúl y Laura son eliminados de ¿Apostarías por Mí? y Brenda Bezares se cae de la emoción
1 mins

Raúl y Laura son eliminados de ¿Apostarías por Mí? y Brenda Bezares se cae de la emoción

¿Apostarías por Mí?
¡El público votó! Laura y Raúl Molinar son la segunda pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

¡El público votó! Laura y Raúl Molinar son la segunda pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Salvados! Lorenzo y Claudia son la pareja ganadora del duelo de nominación y se libran de ser eliminados de ¿Apostarías por Mí?
2 mins

¡Salvados! Lorenzo y Claudia son la pareja ganadora del duelo de nominación y se libran de ser eliminados de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: En esto consiste el duelo de salvación donde se enfrentarán Lorenzo, Claudia, Raúl y Laura
2 mins

¿Apostarías por Mí?: En esto consiste el duelo de salvación donde se enfrentarán Lorenzo, Claudia, Raúl y Laura

¿Apostarías por Mí?
¿En qué consistió la dinámica que Carlos Ponce y Karina Banda le hicieron a las parejas de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

¿En qué consistió la dinámica que Carlos Ponce y Karina Banda le hicieron a las parejas de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Carlos Ponce y Karina Banda sorprenden a las parejas en la villa de ¿Apostarías por Mí?
2 mins

Carlos Ponce y Karina Banda sorprenden a las parejas en la villa de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares estalla contra Raúl y Laura y lanza tajante mensaje: 'Fui violentado'
3 mins

Mario Bezares estalla contra Raúl y Laura y lanza tajante mensaje: 'Fui violentado'

¿Apostarías por Mí?
Lorenzo y Claudia se van a duelo de salvación con Raúl y Laura en '¿Apostarías Por Mí?
2 mins

Lorenzo y Claudia se van a duelo de salvación con Raúl y Laura en '¿Apostarías Por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Tiby y Medina sufren fuerte sanción tras romper importante regla de ‘¿Apostarías por Mí?, esto fue lo que pasó
1 mins

Tiby y Medina sufren fuerte sanción tras romper importante regla de ‘¿Apostarías por Mí?, esto fue lo que pasó

¿Apostarías por Mí?
Alejandra llora al recordar a su exnovio que falleció y Beta la consuela; esto pasó en terapia de parejas en '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

Alejandra llora al recordar a su exnovio que falleció y Beta la consuela; esto pasó en terapia de parejas en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?

“Me caían súper bien. En cuanto los conocí, ya que pasaron unos días, la señora me cayó… Hay gente con la que haces ‘clic’ y con ella definitivamente no era”, precisó.

Laura no se guardó nada y aseguró que Brenda es “una señora muy odiosa”, al igual que Mario. “Yo lo respetaba mucho, pero ya cuando empezó a cuchichear con todos e irse contra nosotros, perdió todo mi respeto”, señaló.

Imagen TelevisaUnivision


La esposa de Raúl compartió que Brenda “le hizo el feo” en la fiesta pasada, ya que ella se dirigía a la mesa y la cantante le pidió a Ale y Beta que tomaran dichos asientos, lo cual también molestó al locutor.

“A mí también, que menospreciaran a mi esposa, eso también me da… Me lo pueden hacer a mí, pero ya cuando se meten con ella”, dijo Raúl, a lo que Laura añadió: “Yo no venía aquí a hacer una maldad, yo venía a jugar, apostar”.

Al ser la segunda pareja eliminada, ‘El Pelón’ y Laura tendrán una Revancha esta semana. En el próximo Cara a Cara, ‘Los poderosos’ podrán elegir una pareja que tendrá la oportunidad de votar en dos ocasiones.

Video Laura confiesa que tiene atravesada a Brenda Bezares


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Par de ideotas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX