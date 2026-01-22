¿Apostarías por mí? Mario Bezares sufre caída: revelan en ¿Apostarías por mí? fuertes detalles del accidente Mario Bezares reveló en ¿Apostarías por mí? detalles de la fuerte caída que sufrió junto a Brenda Bezares antes de entrar a la villa. Esto pasó

Video La TREMENDA caída de Mayito

El esposo de Brenda Bezares se encontraba platicando con René Strickler y Salvador Zerboni en la villa, cuando de repente se pegó en la mesa del comedor, sufriendo fuertes dolores, destapando que se cayó.

PUBLICIDAD

“Me dolió, ¿está infectada la costra?”, dijo el comediante, quien relató todo lo que sufrió en el accidente días antes.

Mario Bezares sufre aparatosa caída: esto fue lo que le pasó

Salvador Zerboni le preguntó a Mario Bezares cómo se había realizado la fuerte herida, a lo que el conductor respondió que en el hotel antes de entrar a ¿Apostarías por mí?

“¿Dónde te hiciste esa madre? ¿Haciendo?”, dijo el villano de telenovelas y el comediante respondió que se encontraba con su esposa Brenda Bezares al momento del accidente.

“En el hotel… Es que en la parte de abajo que estaba la cancha de tenis había una rampa. (Me caí) pero de la forma más pende*a, íbamos a hacer un TikTok, Brenda y yo, me dice ‘pásame esa piedra’. Entonces subo a la rampita, pongo la piedra así, estaba acomodando, volteo y veo el suelo, hago esto (un movimiento), me quedó muy largo casi hago split carajo, el cálculo me falló y esta pierna se fue”, detalló.

René Strickler guardó silencio ante la caída de Mario Bezares; mientras que Salvador Zerboni se impactó y afirmó: “Esos raspones eran de niños”.

Mayito no se calló y reaccionó, diciendo: “Estaba jugando canicas, yo tengo en las piernas cicatrices en serio”.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!