apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares impacta por cómo se ve sin maquillaje; le llueven críticas y su hijo sale a defenderla

Brenda Bezares se dejó ver sin maquillaje en ¿Apostarías por mí?, desatando toda clase de comentarios. Ante las críticas, uno de sus hijos con Mario Bezares no se calló más y la defendió.

Por:Valeria Contreras N.
Video “Está impresionantemente bien”: Brenda recibe elogios por su cuerpazo

Brenda Bezares es blanco de toda clase de comentarios y críticas por salir sin maquillaje en ¿Apostarías por mí?, provocando que uno de sus hijos saliera en su defensa.

A través de redes sociales, Alan Bezares, fruto de su matrimonio con Mario Bezares, rompió el silencio y paró las críticas en contra de su mamá.

Hijo de Brenda Bezares la defiende tras críticas por cómo se ve sin maquillaje

Pese a la polémica desatada, Alan Bezares puso un alto a las críticas y le dedicó un amoroso mensaje a su mamá Brenda Bezares.

“Ojalá todos la puedan ver con mis ojos… Para mí es y siempre será la más hermosa de todas”, escribió el hijo de la conductora y Mario Bezares.

A la par que salió en defensa de su mamá, publicaron en la cuenta oficial de Instagram de Brenda Bezares una fotografía, la cual acompañaron con un tajante mensaje.

“Con o sin maquillaje todas somos bonitas”, se puede leer en la publicación, la cual recibió el apoyo de miles de seguidores de la participante de ¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares impacta por cómo se ve sin maquillaje; le llueven críticas y su hijo sale a defenderla
Brenda Bezares impacta por cómo se ve sin maquillaje; le llueven críticas y su hijo sale a defenderla
Imagen Instagram


Algunos usuarios se solidarizaron con Brenda Bezares y se unieron en el hilo de comentarios.

Si la gente tuviera la oportunidad de en verdad conocerte, sabrían que eres hermosa por fuera y aún más por dentro. Eres un amor de persona”, “Tú eres bella como sea, eres una mujer hermosa”, “Estás preciosa, te admiro”, se lee en su perfil personal.

Dentro de la villa de ¿Apostarías por mí?, Brenda Bezares también recibió halagos, Nuja Amar aseguró que “la chulearon”.

“Te digo algo, ayer todos te chuleamos… Ustedes se fueron a cenar, bueno se vinieron para acá, nosotros nos quedamos en la mesa y Jim dijo ‘la que está impresionantemente bien es Brenda’ y todos ‘sí’, te mantienes. No sé cuántos años tengas, pero te mantienes, te conservas increíble”, sentenció.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

