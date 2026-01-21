TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario Bezares hace tremenda revelación a Brenda y le cuenta lo que no está dispuesto a soportar en ¿Apostarías por Mí?

Dentro de la villa, Mario se percató de algunas cosas que están haciendo las parejas y no está dispuesto a aguantarlo

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video Brenda Bezares sufrió un ataque de pánico y casi renuncia al reality ¿Apostarías por mí?

En ¿Apostarías por Mí? entraron 12 parejas, todas con personalidades muy distintas, así como sus nacionalidades y costumbres, pero se dieron cuenta que la mayoría tiene algo en común y que puede ser divertido para algunos.

Resulta que a muchos de ellos les gusta espantar a la gente y hacer bromas por lo que este miércoles se pusieron creativos y se dieron la tarea de asustar a sus compañeros, algunos de ellos incluso estaban dormidos y, por supuesto, no lo vieron venir.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿De qué tratará el desafío en vivo de hoy miércoles 21 de enero de '¿Apostarías por Mí?' ¡Aquí te decimos!
1 mins

¿De qué tratará el desafío en vivo de hoy miércoles 21 de enero de '¿Apostarías por Mí?' ¡Aquí te decimos!

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': ¡Hoy miércoles 21 de enero habrá segunda pareja nominada! Te contamos todo
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': ¡Hoy miércoles 21 de enero habrá segunda pareja nominada! Te contamos todo

¿Apostarías por Mí?
¿Brenda Bezares renuncia a ‘¿Apostarías por mí?’? Mario Bezares impacta al revelar qué sucedió
2 mins

¿Brenda Bezares renuncia a ‘¿Apostarías por mí?’? Mario Bezares impacta al revelar qué sucedió

¿Apostarías por Mí?
Alina rompe en llanto al saber lo que Jim habló de ella con los demás: él, entre lágrimas, también le reclama: "Se te olvida que soy un ser humano"
3 mins

Alina rompe en llanto al saber lo que Jim habló de ella con los demás: él, entre lágrimas, también le reclama: "Se te olvida que soy un ser humano"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares deja en shock por cómo luce a sus 54 años: parejas de ¿Apostarías por mí? “la chulean”
2 mins

Brenda Bezares deja en shock por cómo luce a sus 54 años: parejas de ¿Apostarías por mí? “la chulean”

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares teme que la gente piense mal de ella y Mario por lo que hicieron en ¿Apostarías por mí?: "Le bajamos dos rayas"
1 mins

Brenda Bezares teme que la gente piense mal de ella y Mario por lo que hicieron en ¿Apostarías por mí?: "Le bajamos dos rayas"

¿Apostarías por Mí?
Nuja revela si cree que Adrián Di Monte le sería infiel; sorprenden con confesiones en '¿Apostarías por mí?': "Por temor, no por convicción"
1 mins

Nuja revela si cree que Adrián Di Monte le sería infiel; sorprenden con confesiones en '¿Apostarías por mí?': "Por temor, no por convicción"

¿Apostarías por Mí?
Alina Lozano regaña a Jim Velásquez en ¿Apostarías por mí?; Él reacciona tajante: “No me molestes”
2 mins

Alina Lozano regaña a Jim Velásquez en ¿Apostarías por mí?; Él reacciona tajante: “No me molestes”

¿Apostarías por Mí?
Así quedó la bolsa semanal de cada pareja de ¿Apostarías por mí? el 20 de enero
2 mins

Así quedó la bolsa semanal de cada pareja de ¿Apostarías por mí? el 20 de enero

¿Apostarías por Mí?
Tras fallida apuesta, René Stickler y Rubí disfrutan de una romántica cena en la Suite Diamante
3 mins

Tras fallida apuesta, René Stickler y Rubí disfrutan de una romántica cena en la Suite Diamante

¿Apostarías por Mí?

Mario Bezares hace fuerte confesión a Brenda, respecto a las bromas de sus compañeros

Mario y Brenda se encontraban en su habitación y empezaron a hablar sobre las bromas que las demás parejas estuvieron haciendo durante el día. 'Mayito' comentó que una broma pesada, para él, sería decirles que 'los nominó' y después comentarles que era mentira.

Sin embargo, enfatizó que no está dispuesto a aguantar ciertas burlas, que sobre todo tienen que ver con sus objetos personales.

Por eso fui muy claro, no me gusta meterme con mis cosas, no quiero que me escondan mis cosas", dijo Mario.


Brenda, por su parte, le recordó que ellos ya habían gastado una broma y ahora les tocaba aguantarse a la 'venganza' de sus compañeros, a lo que Mario rápidamente respondió que "ni madres".

Le explicó que está dispuesto a aguantar sustos, 'cotorreo' e incluso que le digan cosas, pero que no se metan con sus cosas, ya que se considera "neurótico" y si no encuentra algo, que sabe perfectamente dónde está, "me empiezo a poner pendejo".

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX