¿Apostarías por mí? Mario Bezares hace tremenda revelación a Brenda y le cuenta lo que no está dispuesto a soportar en ¿Apostarías por Mí? Dentro de la villa, Mario se percató de algunas cosas que están haciendo las parejas y no está dispuesto a aguantarlo

Video Brenda Bezares sufrió un ataque de pánico y casi renuncia al reality ¿Apostarías por mí?

En ¿Apostarías por Mí? entraron 12 parejas, todas con personalidades muy distintas, así como sus nacionalidades y costumbres, pero se dieron cuenta que la mayoría tiene algo en común y que puede ser divertido para algunos.

Resulta que a muchos de ellos les gusta espantar a la gente y hacer bromas por lo que este miércoles se pusieron creativos y se dieron la tarea de asustar a sus compañeros, algunos de ellos incluso estaban dormidos y, por supuesto, no lo vieron venir.

PUBLICIDAD

Mario Bezares hace fuerte confesión a Brenda, respecto a las bromas de sus compañeros

Mario y Brenda se encontraban en su habitación y empezaron a hablar sobre las bromas que las demás parejas estuvieron haciendo durante el día. 'Mayito' comentó que una broma pesada, para él, sería decirles que 'los nominó' y después comentarles que era mentira.

Sin embargo, enfatizó que no está dispuesto a aguantar ciertas burlas, que sobre todo tienen que ver con sus objetos personales.

Por eso fui muy claro, no me gusta meterme con mis cosas, no quiero que me escondan mis cosas", dijo Mario.



Brenda, por su parte, le recordó que ellos ya habían gastado una broma y ahora les tocaba aguantarse a la 'venganza' de sus compañeros, a lo que Mario rápidamente respondió que "ni madres".

Le explicó que está dispuesto a aguantar sustos, 'cotorreo' e incluso que le digan cosas, pero que no se metan con sus cosas, ya que se considera "neurótico" y si no encuentra algo, que sabe perfectamente dónde está, "me empiezo a poner pendejo".

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!