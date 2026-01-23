TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario Bezares exige explicaciones tras reclamo de Salvador Zerboni y afirma: “Van a salir bailando”

Mario Bezares encaró a Raúl y Beta en ¿Apostarías por mí? tras los señalamientos que recibió de Salvador Zerboni. Esto fue lo que pasó?

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
add
Síguenos en Google
Video ¡Frente a frente! Mario Bezares pide explicaciones a Raúl y Beta de los chismes donde él ha sido embarrado

Mario Bezares exigió explicaciones a Raúl y Beta en ¿Apostarías por mí? luego de las acusaciones que Salvador Zerboni le lanzó directamente.

En la habitación corazón, el esposo de Brenda Bezares habló frente a frente con los participantes y destapó el rumor en el que está metido.

PUBLICIDAD

Hay un rumor que está corriendo y quiero que seas sincero y franco, quiero que me digas la verdad, porque hay un cabrón que está amarrando navajas y le dijeron a Zerboni que este cabr*n y yo íbamos sobre él, ¿no sabes nada de eso?”, afirmó.

Mario Bezares exige explicaciones y lanza advertencia

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Alina confiesa que extraña hacer el amor y Jim, bajo las sábanas, le hace una propuesta indecorosa: "¿Cómo se te ocurre?"
2 mins

Alina confiesa que extraña hacer el amor y Jim, bajo las sábanas, le hace una propuesta indecorosa: "¿Cómo se te ocurre?"

¿Apostarías por Mí?
Mario hace fuerte confesión sobre Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí?: "Soy totalmente dependiente de ella"
1 mins

Mario hace fuerte confesión sobre Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí?: "Soy totalmente dependiente de ella"

¿Apostarías por Mí?
Alina Lozano estalla contra Mario Bezares y lo llama ‘descarado’: él no se calla y le pone un alto frente a todo
2 mins

Alina Lozano estalla contra Mario Bezares y lo llama ‘descarado’: él no se calla y le pone un alto frente a todo

¿Apostarías por Mí?
Zerboni reacciona molesto con René Strickler y Rubí ante la traición de 'El Pelón'
3 mins

Zerboni reacciona molesto con René Strickler y Rubí ante la traición de 'El Pelón'

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Conoce a las tres parejas que están nominadas en la primera semana de competencia
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Conoce a las tres parejas que están nominadas en la primera semana de competencia

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el primer Cara a Cara
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el primer Cara a Cara

¿Apostarías por Mí?
¿Se respetan estrategias? Esto pasó en el primer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
3 mins

¿Se respetan estrategias? Esto pasó en el primer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Vota para salvar a tu pareja favorita nominada
1 mins

¿Apostarías por Mí?: Vota para salvar a tu pareja favorita nominada

¿Apostarías por Mí?
Tras el intenso Cara a Cara, Laysha y 'El Malito' se convierten en la tercera pareja nominada de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Tras el intenso Cara a Cara, Laysha y 'El Malito' se convierten en la tercera pareja nominada de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Alina y Jim no son honestos? Adrián y Franco se sinceran sobre Los Únicos
2 mins

¿Alina y Jim no son honestos? Adrián y Franco se sinceran sobre Los Únicos

¿Apostarías por Mí?

Ante las fuertes palabras de Mayito, Raúl rompió el silencio y destapó todo lo que pasó.

“Ahí te va lo que yo sé, nosotros estábamos en la sala mi esposa y yo.. Nos quedamos platicando de ‘mañana es nominación’ y llegó Zerboni pero enchilado y dijo ‘¿ustedes qué? hay que cerrar líneas’. Le dije ‘¿a qué te refieres?’, eso a mí no me gustó, porque yo los aprecio un chin*o. Siguió diciendo que el cuarto, que el líder Mayito allá; a mi me tomó por sorpresa”, narró.

Atento, Mario Bezares escuchó todo lo que Raúl contó y es que aseguró que a los pocos minutos se encontró con Beta, a quien le comentó lo que Salvador Zerboni le había dicho.

“Después encontré a Beta y le dije ‘Zerboni anda enojado’ y le dije, luego llegamos al cuarto y Adrián dijo que habías hablado con él y que iba a ser así, me dormí un poco más tranquilo. Luego en la mañana creo que René habló con estos chicos”, afirmó.

El esposo de Brenda Bezares escuchó su versión y afirmó que “prendieron” a Zerboni y que él “necesitaba saber” quién había sido.

“Lo prendieron, es lo que yo quiero saber, yo necesito saber… Fue claro Zerboni, me dijo ‘tú y Beta van sobre mí’ hace rato antes de que llegaras… No le quise preguntar quién (dijo eso), pero sería ya un chismote”, indicó.

PUBLICIDAD

El comediante indicó que si desean “ir por cuartos”, él no tiene ningún problema, pero que “saldrán bailando”.

Luego dije ‘¿quieren ir por cuartos?’, no hay pedo, somos seis aquí, allá hay cuatro, como le muevan… Les dije ‘van a salir bailando’. Aguas y estar pendientes de quién está amarrando navajas”, comentó.

Raúl escuchó la advertencia de Mario Bezares y comentó: “Como yo soy nuevo en el formato, no sé cómo funciona esto, las alianzas y la ching*da”.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX