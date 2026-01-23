¿Apostarías por mí? Mario Bezares exige explicaciones tras reclamo de Salvador Zerboni y afirma: “Van a salir bailando” Mario Bezares encaró a Raúl y Beta en ¿Apostarías por mí? tras los señalamientos que recibió de Salvador Zerboni. Esto fue lo que pasó?



Video ¡Frente a frente! Mario Bezares pide explicaciones a Raúl y Beta de los chismes donde él ha sido embarrado

Mario Bezares exigió explicaciones a Raúl y Beta en ¿Apostarías por mí? luego de las acusaciones que Salvador Zerboni le lanzó directamente.

En la habitación corazón, el esposo de Brenda Bezares habló frente a frente con los participantes y destapó el rumor en el que está metido.

PUBLICIDAD

“ Hay un rumor que está corriendo y quiero que seas sincero y franco, quiero que me digas la verdad, porque hay un cabrón que está amarrando navajas y le dijeron a Zerboni que este cabr*n y yo íbamos sobre él, ¿no sabes nada de eso?”, afirmó.

Mario Bezares exige explicaciones y lanza advertencia

Ante las fuertes palabras de Mayito, Raúl rompió el silencio y destapó todo lo que pasó.

“Ahí te va lo que yo sé, nosotros estábamos en la sala mi esposa y yo.. Nos quedamos platicando de ‘mañana es nominación’ y llegó Zerboni pero enchilado y dijo ‘¿ustedes qué? hay que cerrar líneas’. Le dije ‘¿a qué te refieres?’, eso a mí no me gustó, porque yo los aprecio un chin*o. Siguió diciendo que el cuarto, que el líder Mayito allá; a mi me tomó por sorpresa”, narró.

Atento, Mario Bezares escuchó todo lo que Raúl contó y es que aseguró que a los pocos minutos se encontró con Beta, a quien le comentó lo que Salvador Zerboni le había dicho.

“Después encontré a Beta y le dije ‘Zerboni anda enojado’ y le dije, luego llegamos al cuarto y Adrián dijo que habías hablado con él y que iba a ser así, me dormí un poco más tranquilo. Luego en la mañana creo que René habló con estos chicos”, afirmó.

El esposo de Brenda Bezares escuchó su versión y afirmó que “prendieron” a Zerboni y que él “necesitaba saber” quién había sido.

“Lo prendieron, es lo que yo quiero saber, yo necesito saber… Fue claro Zerboni, me dijo ‘tú y Beta van sobre mí’ hace rato antes de que llegaras… No le quise preguntar quién (dijo eso), pero sería ya un chismote”, indicó.

PUBLICIDAD

El comediante indicó que si desean “ir por cuartos”, él no tiene ningún problema, pero que “saldrán bailando”.

“ Luego dije ‘¿quieren ir por cuartos?’, no hay pedo, somos seis aquí, allá hay cuatro, como le muevan… Les dije ‘van a salir bailando’. Aguas y estar pendientes de quién está amarrando navajas”, comentó.

Raúl escuchó la advertencia de Mario Bezares y comentó: “Como yo soy nuevo en el formato, no sé cómo funciona esto, las alianzas y la ching*da”.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.