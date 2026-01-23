TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Alina Lozano estalla contra Mario Bezares y lo llama ‘descarado’: él no se calla y le pone un alto frente a todo

Alina Lozano y Mario Bezares protagonizaron tremendo momento en ¿Apostarías por mí?, donde ella lo llamó ‘descarado’. Esto fue lo que pasó

Por:Valeria Contreras N.
Video ¡Alina se va contra Mario Bezares por ser el líder de lobos que no deja dormir en la noche!

Alina Lozano estalló contra Mario Bezares en ¿Apostarías por mí?, luego de que el esposo de Brenda Bezares aseguró que la actriz y Jim Velásquez se ‘cuchicheaban’ en las noches en la habitación corazón.

Ante los señalamientos del comediante, la colombiana no se calló más y comenzó una divertida broma, llamándolo ‘descarado’, provocando la reacción del mexicano.

Alina Lozano explota contra Mario Bezares y lo llama ‘descarado’

Alina Lozano no se aguantó más y en la villa de ¿Apostarías por mí? explotó contra Mario Bezares, luego de ciertas acusaciones.

¿Cuchicheamos? Descarado Mario, eres el líder de una manada de lobos que aullan toda la noche… Que cuchichear, mira que eres descarado”, afirmó la actriz en tono de broma.

El esposo de Brenda Bezares le siguió la corriente e indicó que “estaban hablando de ella”; incluso la desenmascaró, asegurando que se la pasa durmiendo.

Hablamos de tí justamente de que te la pasas dormida. Dice Alina que nos dormimos como a la 5 de la mañana, porque no la pasamos riendo, platicando y ya sabes, pero la señora huevona que nada más mete la cabeza en la cama y se duerme todo el tiempo y ni siquiera pela, la vieja huevona que nada más duerme”, precisó entre risas.

Alina Lozano le respondió y reiteró que no la dejan dormir; además, afirmó que las cámaras muestran tal y como pasan las cosas.

“Murmuran toda la noche como almas en pena. Ay sí, como no. No dejan dormir. Las cámaras lo dirán todo. Las cámaras son testigo de cuánto madrugo, soy un águila madrugadora. No me dejan dormir”, precisó.

Mario Bezares siguió hablando de la supuesta rutina diaria de Alina Lozano, quien se limitó a reír ante las palabras del comediante.

“Se levanta a las 5 de la mañana, pero a las 12 siesta, a las 4 de la tarde siesta, a las 7 de la noche siesta, cada vez que abro la puerta del cuarto está acostada”, indicó, provocando las risas de Rubí Cardozo.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

