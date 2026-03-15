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¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Ve AQUÍ en vivo la gran final del reality de parejas

Este domingo, tras dos meses de competencia, conoceremos a la pareja ganadora de ¿Apostarías por Mí? Aquí los detalles para que no te pierdas nada de esta gran final

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Por:Gladys Tello
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Video Las parejas FINALISTAS disfrutaron de una CENA ESPECIAL del Anfitrión

Tras ocho semanas de competencia y conocer la vida en pareja de 12 famosos, que se sometieron a diversos desafíos y a la vigilancia constante, este domingo 15 de marzo conoceremos quien se lleva el gran premio de ¿Apostarías por Mí?

Este experimento social, además de atraparnos por las grandes personalidades que desfilaron a lo largo de la temporada, también nos mostró cómo funcionan las parejas bajo presión, en momentos de mucha tensión y, por supuesto, cuánto confían el uno del otro.

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Te contamos dónde ver la gran final de ¿Apostarías por Mí? EN VIVO

A lo largo de dos meses, las 12 parejas trataron de sobrevivir a los desafíos, convivencia extrema, poca privacidad, encaramientos, nominaciones y eliminaciones, pero sólo cuatro llegaron a consolidarse como finalistas.

El público tiene la decisión de elegir a la pareja que crean se merece ganar ¿Apostarías por Mí? y llevarse a casa el dinero que acumularon durante toda la competencia. Los fans tienen en sus manos darle el triunfo a Ale y Beta, Laysha y 'El Malito', René y Rubí o Adrián y Nuja.

Para que no te pierdas ningún detalle de este emocionante desenlace, aquí te decimos dónde verlo:

- Lo podrás disfrutar por streaming a través de ViX USA, donde además disfrutarás contenido exclusivo como el Preshow y Postshow.
- Por la señal abierta de Univision y UNIMÁS a través de tu televisor.
- Si quieres saber todo lo que puedes ver por Univision, velo en este enlace

No te pierdas la GRAN FINAL de ¿Apostarías por Mí? este domingo 15 de marzo a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

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