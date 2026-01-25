¿Apostarías por mí? Maribel Guardia y Marco Chacón entran a la villa de ¿Apostarías por Mí? La famosa pareja sorprendió a los competidores al ingresar a la villa para platicar con ellos y hablar de su experiencia dentro del reality

Video Las chicas se ACTIVARON con esta rutina de ejercicio

A una semana del gran estreno de ¿Apostarías por Mí?, tanto los fans como las parejas han vivido una montaña rusa de emociones, pues los desafíos han sido más complicados de lo que creían y también se empezaron a forjar alianzas.

Los domingos definitivamente se convertirán en uno de los días más emocionantes del reality, pues además de que habrá un eliminado, también se disputará el duelo de salvación y la revancha de la pareja que salga de la competencia.

PUBLICIDAD

Maribel Guardia y Marco Chacón soprenden a las parejas de ¿Apostarías por Mí?

Unas horas antes de vivir estos momentos tan tensos, las parejas fueron visitadas por Maribel Guardia y Marco Chacón, quienes convivieron con los participantes y hasta les llevaron un gran banquete para disfrutar.

La famosa pareja ingresó a la villa donde platicaron con los competidores, quienes les empezaron a contar las complicaciones que han tenido al compartir habitaciones y más espacios en común, también lo que sienten los nominados a unas horas de convertirse en los primeros eliminados del reality.

Maribel también les dio tips para mantener una relación muy larga y duradera, además se conmovió al escuchar las promesas que hicieron las parejas tras una dinámica donde les regaló pulseras, con la finalidad que sus palabras se conviertan en realidad.

Maribel y Marco estarán presentes en el show, donde fungirán como analistas, por lo que veremos un poco más de ellos en el reality.

Video Alina, Jim, Adrián y Nuja DERRITEN a Maribel Guardia con sus tiernas promesas



No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!