apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Laysha, 'El Malito', Adrián, Nuja, Mario y Brenda permanecen en la semana siete en ¿Apostarías por Mí? por el apoyo del público

El público habló y tuvo la oportunidad de salvar a tres parejas, pero sólo una no pudo regresar a la villa

Por:Gladys Tello
Video Laysha se le va CON TODO a Rebelión durante la grabación de su programa

En esta sexta semana de competencia en ¿Apostarías por Mí? hemos vivido muchas emociones y varios cambios en las reglas del reality.

Más que nunca, el público tiene muchísimo poder pues son los que han decidido a quiénes mandar al cuadro de nominados y ahora pudieron salvar a tres parejas de la eliminación, donde cada día pueden cambiar el destino del juego.

Adrián, Nuja,

Laysha, 'El Malito',

Mario y Brenda son salvados por el público

Esta semana fue histórica pues dos parejas del Team Rebelión se fueron a nominación por el público y dos de Team Pueblo quedaron empatados en el Cara a Cara y eso los puso en riesgo.

La batalla fue muy reñida pues había mucho público apoyando a Gigi, David, Adrián y Nuja, pero también hay muchos fans de Laysha, 'El Malito', Mario y Brenda Bezares, por lo que estas nominaciones estuvieron cardíacas.

Fueron cuatro días de votación y el público hizo su elección final. Ellos hablaron y decidieron que quieren seguir viendo, dentro de la competencia, a: Laysha, 'El Malito, Adrián, Nuja, Mario y Brenda.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

