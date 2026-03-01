¿Apostarías por mí? Laysha, 'El Malito', Adrián, Nuja, Mario y Brenda permanecen en la semana siete en ¿Apostarías por Mí? por el apoyo del público El público habló y tuvo la oportunidad de salvar a tres parejas, pero sólo una no pudo regresar a la villa

Video Laysha se le va CON TODO a Rebelión durante la grabación de su programa

En esta sexta semana de competencia en ¿Apostarías por Mí? hemos vivido muchas emociones y varios cambios en las reglas del reality.

Más que nunca, el público tiene muchísimo poder pues son los que han decidido a quiénes mandar al cuadro de nominados y ahora pudieron salvar a tres parejas de la eliminación, donde cada día pueden cambiar el destino del juego.

Adrián, Nuja,

Laysha, 'El Malito',

Mario y Brenda son salvados por el público

Esta semana fue histórica pues dos parejas del Team Rebelión se fueron a nominación por el público y dos de Team Pueblo quedaron empatados en el Cara a Cara y eso los puso en riesgo.

La batalla fue muy reñida pues había mucho público apoyando a Gigi, David, Adrián y Nuja, pero también hay muchos fans de Laysha, 'El Malito', Mario y Brenda Bezares, por lo que estas nominaciones estuvieron cardíacas.

Fueron cuatro días de votación y el público hizo su elección final. Ellos hablaron y decidieron que quieren seguir viendo, dentro de la competencia, a: Laysha, 'El Malito, Adrián, Nuja, Mario y Brenda.

