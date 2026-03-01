TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

'El Malito' rompe el silencio y, por fin, le revela a Laysha lo que no le gusta de ella: "me haces ver mal"

Julián Gil y Valeria Marín lograron que las parejas hablaran de sus defectos y descubrieran los motivos, por lo que 'El Malito' aprovechó para desahogarse

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Julián Gil y Valeria Marín reciben una calurosa bienvenida… EXCEPTO de Franco

Como cada domingo, las parejas de ¿Apostarías por Mí? recibieron la visita de una dupla muy famosa para convivir con ellos y, de paso, hacer una divertida dinámica donde sacaron sus trapitos al sol.

En esta ocasión Julián Gil y Valeria Marín entraron a la villa para conocer cómo están los ánimos previo a la eliminación y también para ponerles una divertida dinámica, en la cual las parejas se dijeron de todo.

'El Malito' no se calla y le hace fuertes señalamientos a Laysha

La dinámica consistía en decir las cosas que no les agrada de su pareja, solamente que había colores para indicar si era un disgusto leve o algo que, de plano, odiaban. Después de que varias parejas participaron, fue el turno de Laysha y 'El Malito', donde el influencer fue el que empezó.

Cada vez que estoy en la oficina con mis amigos, después de un día largo de trabajo, entras a darme instrucciones y me haces ver mal.
'El Malito'


El joven de Puerto Rico explicó que tienen un acuerdo, donde ella tiene prohibido entrar en el lugar donde él trabaja y aún así lo hace. Otro reclamo que le hizo fue que, cuando termina de hacer ejercicio y se pone sus cadenas, Laysha se descontrola.

Sientes la necesidad de ponerte lo más celosa que te ha visto y me haces quitarme las cadenas o, a veces, vas al gym con nosotros para observarme.
'El Malito'


Pese a que Laysha quiso refutarlo, no se lo permitieron, pero 'El Malito' dejó el reclamo más fuerte hasta el final, es decir, la tarjeta roja.

En mi vida yo he conocido a alguien tan berrinchuda al nivel que si te digo: 'Cálmate, relájate'... Se transforma en un dragón.
'El Malito'
Video Malito le RECLAMA a Laysha por ser celosa y la más BERRINCHUDA que ha conocido en su vida


No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

