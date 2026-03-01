apostarias por mi? Team Rebelión apoya a Franco tras su enfrentamiento con Julián Gil en ¿Apostarías por Mí?: "sentí feo" Antes de salir de la villa, Julián Gil tuvo un fuerte enfrentaminto con Franco por las actitudes que ha tenido en el reality

Video Julián Gil y Valeria Marín reciben una calurosa bienvenida… EXCEPTO de Franco

Este domingo Julián Gil y Valeria Marín entraron a la villa de ¿Apostarías por Mí?, visita que alegró a todas las parejas con excepción de Franco, con quien ya había coincidido en otro reality.

Pese a que la dinámica y la plática trasncurrió con normalidad, las parejas se quedaron atónitas cuando, antes de despedirse, el conductor encaró a Franco por varias cosas que ha dicho sobre el proyecto que compartieron y señalándolo de soberbio.

Tras fuerte discusión con Julián Gil, Team Rebelión consuela a Franco

De manera muy especial, Gil podió al Anfitrión hablar acerca de un tema particular. Fue en ese momento donde el también actor destapó a Franco y lo señaló de haber estado hablando de él a sus espaldas.

Además, escuchó que Breh dijo que en dicho reality no había 'línea de vida', aunado a que, según ella, no había mucha seguridad, poniéndo en tela de juicio el proyecto, señalando que todo era mentira, pues siempre se resguardó la integridad de los competidores.

Se nota que tienes un tema de soberbia muy fuerte, gritas desesperadamente atención y, por lo visto, quieres entrar en el medio del entretenimiento. Julián Gil a Franco



Gil cuestionó a Breh, pidiéndole que le contara todas las veces que se 'desmayó' en el reality, tema que Franco ha mencionado varias veces a lo largo de su estancia en la villa, a lo que la queretana respondió que sólo se había desvanecido.

Sus compañeros no intercedieron, pues no sabían a qué venía el reclamo y tras la fuerte discusión, se juntaron para hablar de lo sucedido y cómo ese momento amargo lo puede transformar en una enseñanza.

Lo que se hizo ya no se puede cambiar, pero sí puedes cambiar lo que hagas de aquí para adelante. El punto que él (Julián) está defendiendo es que te metiste con él y, al final, lo que tú digas puede afectarle. Rubí Cardozo



El modelo escuchó con atención, pues Team Rebelión le estaba dando otra perspectiva de lo ocurrido.

Lo que tú digas, puede afectar tu propia imagen. Entonces, sólo es un examen de consciencia y verifica en ti lo que consideras importante, qué es lo correcto para ustedes y lo que viene. Rubí Cardozo



La esposa de René Strickler le aclaró que no le estaba haciendo un reclamo, ni era un regaño, sólo quería darle un consejo.

Me esperé hasta ahora para acercarme porque sentí feo. Rubí Cardozo



Gigi comentó que igualmente se sintió mal por la situación, a lo que Nuja le aconsejó que escuchara más a Breh y sacara a relucir las virtudes que tiene para que conecte con la gente.

Video ¡Enfócate en tus cualidades! Team Rebelión CONSUELA a Franco y lo llaman a ser mejor



