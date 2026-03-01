¿Habrá duelo de salvación en ¿Apostarías por Mí? este domingo 1 de marzo? Te contamos
Esta sexta semana de competencia en ¿Apostarías por Mí? las reglas cambiaron y por primera vez hay cuatro parejas nominadas
Estamos a unas cuantas semanas de conocer el desenlace de ¿Apostarías por Mí?, pero todavía habrá parejas eliminadas hasta definir a los finalistas del programa.
Por primera vez en el reality, el público votó por dos de las parejas nominadas y, tras un empate en el Cara a Cara, dos más se unieron al cuadro de nominación, es decir, cuatro parejas están en riesgo de salir del programa.
¿Los nominados de ¿Apostarías por Mí? podrán irse a duelo de salvación?
Las reglas cambiaron y en las primeras semanas el domingo, antes de conocer a la pareja eliminada, había un desafío en vivo donde una de ellas podía asegurar su lugar en la competencia y las otras dos se medían con los votos del público.
Pero ahora todo es diferente y los fans tienen la última palabra. A inicios de esta sexta semana se revelaron algunos cambios en la competencia y para sorpresa de todos, la eliminación también iba a cambiar.
A partir de este momento ya no habrá duelo de salvación, es decir, todas las parejas que estén nominadas, se enfrentarán al gusto del público y ellos serán los que tengan la elección de salvar a las parejas o que finalice su participación.
¡Todo está en tus manos! Entra a ViX y vota por tu pareja nominada favorita. Recuerda que Mario, Brenda, Gigi, David, Adrián, Nuja, Laysha y 'El Malito', son los que están en riesgo de ser eliminados.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.