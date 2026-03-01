¿Apostarías por mí? ¿Habrá duelo de salvación en ¿Apostarías por Mí? este domingo 1 de marzo? Te contamos Esta sexta semana de competencia en ¿Apostarías por Mí? las reglas cambiaron y por primera vez hay cuatro parejas nominadas

Video Adrián asegura que las mujeres intentan satanizar a los hombres

Estamos a unas cuantas semanas de conocer el desenlace de ¿Apostarías por Mí?, pero todavía habrá parejas eliminadas hasta definir a los finalistas del programa.

Por primera vez en el reality, el público votó por dos de las parejas nominadas y, tras un empate en el Cara a Cara, dos más se unieron al cuadro de nominación, es decir, cuatro parejas están en riesgo de salir del programa.

PUBLICIDAD

¿Los nominados de ¿Apostarías por Mí? podrán irse a duelo de salvación?

Las reglas cambiaron y en las primeras semanas el domingo, antes de conocer a la pareja eliminada, había un desafío en vivo donde una de ellas podía asegurar su lugar en la competencia y las otras dos se medían con los votos del público.

Pero ahora todo es diferente y los fans tienen la última palabra. A inicios de esta sexta semana se revelaron algunos cambios en la competencia y para sorpresa de todos, la eliminación también iba a cambiar.

A partir de este momento ya no habrá duelo de salvación, es decir, todas las parejas que estén nominadas, se enfrentarán al gusto del público y ellos serán los que tengan la elección de salvar a las parejas o que finalice su participación.

¡Todo está en tus manos! Entra a ViX y vota por tu pareja nominada favorita. Recuerda que Mario, Brenda, Gigi, David, Adrián, Nuja, Laysha y 'El Malito', son los que están en riesgo de ser eliminados.

Imagen TelevisaUnivision



No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!