¿Apostarías por mí? ¡No se callaron nada! Julián Gil y Valeria Marín hacen fuerte dinámica con las parejas de ¿Apostarías por Mí? La Súperpareja estelar hizo que los competidores no se guardaran nada y confrontaran a sus parejas

Este domingo 1 de marzo, una famosa pareja entró a la villa de ¿Apostarías por Mí? para distraer un poco a los competidores que están en riesgo de ser eliminados y platicar sobre lo que sienten al, posiblemente, salir del reality.

Se trató de Julián Gil y Valeria Marín, que muy a su estilo convivieron con las parejas y también ponerles una dinámica de confrontación, un tipo Cara a Cara pero con sus respectivos matrimonios.

Julián Gil y Valeria Marín hacen que las parejas se confronten en una dura dinámica

El encierro, la convivencia y el no ponerse de acuerdo, ha provocado fuertes discusiones entre las parejas, pero con el empujón que les dieron Julián y Valeria, pudieron decirse las cosas de frente y revelar todo lo que no les gusta de la otra persona.

La dinámica fue sencilla, a todos les entregaron tres tarjetas: la azul representaba una crítica moderada, es decir, soportable. La amarilla era por alguna costumbre que molesta, pero no representa un conflicto más fuerte. La roja era de expulsión, o sea, algo que odian de su pareja.

Pese a que la dinámica fue divertida, ninguna pareja pudo librarse de escuchar lo que sus parejas no le soportan, además de darle el derecho de escuchar sus motivos y también mencionar algo que no les gusta de ellos.

Aquí muchas verdades salieron a la luz y todos expusieron las manías que tienen sus respectivos esposos. ¿Esto les ayudará a mejorar sus hábitos y comunicación?

