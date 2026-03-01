TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡No se callaron nada! Julián Gil y Valeria Marín hacen fuerte dinámica con las parejas de ¿Apostarías por Mí?

La Súperpareja estelar hizo que los competidores no se guardaran nada y confrontaran a sus parejas

Gladys Tello
Por:Gladys Tello
Video Franco recibe FUERTE SANCIÓN del Anfitrión por faltarle al respeto

Este domingo 1 de marzo, una famosa pareja entró a la villa de ¿Apostarías por Mí? para distraer un poco a los competidores que están en riesgo de ser eliminados y platicar sobre lo que sienten al, posiblemente, salir del reality.

Se trató de Julián Gil y Valeria Marín, que muy a su estilo convivieron con las parejas y también ponerles una dinámica de confrontación, un tipo Cara a Cara pero con sus respectivos matrimonios.

Julián Gil y Valeria Marín hacen que las parejas se confronten en una dura dinámica

El encierro, la convivencia y el no ponerse de acuerdo, ha provocado fuertes discusiones entre las parejas, pero con el empujón que les dieron Julián y Valeria, pudieron decirse las cosas de frente y revelar todo lo que no les gusta de la otra persona.

La dinámica fue sencilla, a todos les entregaron tres tarjetas: la azul representaba una crítica moderada, es decir, soportable. La amarilla era por alguna costumbre que molesta, pero no representa un conflicto más fuerte. La roja era de expulsión, o sea, algo que odian de su pareja.

Pese a que la dinámica fue divertida, ninguna pareja pudo librarse de escuchar lo que sus parejas no le soportan, además de darle el derecho de escuchar sus motivos y también mencionar algo que no les gusta de ellos.

Aquí muchas verdades salieron a la luz y todos expusieron las manías que tienen sus respectivos esposos. ¿Esto les ayudará a mejorar sus hábitos y comunicación?

Video ¡Expulsados! Julián Gil y Valeria Marín le sacan tarjeta roja a las cosas que ODIAN del otro


No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

