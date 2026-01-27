René y Rubí rompieron una importante regla en ¿Apostarías por mí? Así se enteraron
Durante el show de ¿Apostarías por mí?, Alejandra Espinoza y Alan Tacher informaron a René Strickler y Rubí Cardozo que rompieron una regla importante dentro de la Villa
Después de que Alan Tacher informó en las redes sociales que una pareja de ¿Apostarías por mí? había violado las reglas del reality show, una pareja cometió una falta.
Alan Tacher revela qué pareja incumplió las reglas de ¿Apostarías por mí?
Durante el show, la noche de este 27 de enero, Alejandra Espinoza y Alan Tacher se enlazaron a la Villa, donde se les informó a todas las parejas que René y Rubí rompieron una de las reglas.
“Antes de cualquier cosa, les queremos recordar algo muy importante: el jacuzzi es de uso exclusivo para la pareja que gane la Suite Diamante”, dijo Alejandra, mientras que Alan reiteró que ningún participante puede romper dicha regla.
“A esa suite no se le invita a nadie, al menos que el anfitrión indique lo contrario, ¿estamos de acuerdo?”, dijo Alan, quien obtuvo una respuesta positiva por parte de Rubí y René.
Horas antes, Rubí compartió un tiempo especial en el jacuzzi con René, donde le reveló que había invitado a otras personas a pasar un tiempo ahí.
No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.