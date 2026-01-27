¿Apostarías por mí? Alan Tacher revela que una de las parejas rompió las reglas en ¿Apostarías por mí? Mientras el pre-show de ViX mostró los momentos más relevantes en ¿Apostarías por mí?, Alan Tacher informó que una de las parejas rompió una regla muy importante del reality show.

Video Mario Bezares habla de EXPERIENCIA en La Villa junto a su mujer Brenda

Previo al comienzo del show en ¿Apostarías por mí?, Alan Tacher hizo un fuerte anuncio a través de las redes sociales del reality show: una de las parejas rompió las reglas.

Alan Tacher hace fuerte anuncio antes del show de ¿Apostarías por mí?; ¿qué pareja rompió las reglas?

PUBLICIDAD

A través de un breve video, Alan Tacher dio un anuncio importante sobre una de las parejas que permanecen en la Villa, revelando que rompieron las reglas del reality show.

“He tomado las redes porque, de último minuto, nos informan que una de las parejas ha violado una de las normas claves dentro de la Villa”, dijo Tacher, quien no dio ningún nombre.

Alan Tacher hace fuerte anuncio en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



El conductor reveló que se dará toda la información durante el show de este 27 de enero en ¿Apostarías por mí?, donde también se dará a conocer la sanción que tendrán y la reacción del resto de los participantes.

“Esto va a causar sensación. Acaban de romper una de las reglas más importantes dentro de la Villa. ¿De quién se trata? Quédense con nosotros”, finalizó.



No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.