¿Apostarías por mí? Laysha rompe en llanto y estalla contra El Malito: Esto fue lo que ocurrió en ¿Apostarías por mí? Después de que Laysha y ‘El Malito’ perdieron la primera apuesta en ¿Apostarías por mí?, la influencer rompió en llanto frente a su pareja, quien intentó tranquilizarla.

Después de que Laysha y ‘El Malito’ perdieron su apuesta y terminaron en el último lugar del ranking en ¿Apostarías por mí?, la influencer rompió en llanto y su pareja intentó consolarla.

Previo al desafío, ‘El Malito’ apostó 2 mil 439 dólares por Laysha, asegurando que confiaba completamente en ella para concluir con éxito ‘El top 3 de su vida’, el cual solo 4 parejas acertaron.

Tras armar una torre de cajas y tomar una tarjeta, las mujeres debían bajar y, sobre una mesa, debían ordenar cuáles consideran cuáles son las prioridades de sus parejas: ‘Él mismo’, ‘Su madre’ y ‘Yo’.

La joven influencer terminó la prueba en 3:09 minutos, pero solo acertó una de las prioridades al colocar ‘el mismo’ en el tercer lugar, por lo que perdieron la apuesta.

Después de que Alan Tacher y Alejandra Espinoza dieron los resultados del desafío, además de revelar que René y Rubí ganaron el bono de 3 mil pesos, Laysha salió de la Villa y rompió en llanto.

En las escaleras, Laysha está cubriendo sus oídos, mientras ‘El Malito’ intenta calmarla, explicándole que no debe estresarse tanto por lo que acababa de ocurrir.

“No me digas ‘no seas así’, ya te escuché 20 veces y sigues con tu misma idea. Déjame en paz, cuídame”, expresó la influencer, entre lágrimas, haciéndole saber a su pareja que no se siente cómoda con la conversación.

Ante la insistencia de su pareja, Laysha menciona que apostó en grande y no ganaron, además de que se lastimó el brazo, situación que casi provoca que no hiciera el desafío. “No estaba bien, es mentira, te mentí, cuando vi la escalera quería llorar y no quería estar ahí (...) y tú solo quieres seguir apostando más y más, déjame tranquila”, dijo.

‘El Malito’ explicó que lo único que intentó hacer era darle confianza para la prueba. “Está bien, ya no hablaré más. Tú no me habías dicho eso, mi reina (la lesión del brazo). Está bien, pero tú no me dijiste eso”, expresó el joven, a lo que ella respondió: “porque tengo que ser fuerte aquí”.

Al final, Laysha solo le pidió que la dejara irse a bañar, además de decirle que “aprende a leer a tu mujer”, mientras que su pareja solo intentaba hacerla sentir mejor.

Hasta el momento, Laysha y ‘El Malito’ están en el último lugar del ranking con 11 mil 561 dólares, estando en peligro de ser nominados.

