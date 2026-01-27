TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián y Nuja rompen importante regla en ¿Apostarías por mí?: Así los sancionaron

Después de que Alejandra Espinoza y Alan Tacher dieron los resultados de las apuestas, les informaron que Adrián y Nuja rompieron una de las reglas, por lo que tuvieron una fuerte consecuencia

Liliana Carmona's profile picture
Liliana Carmona
Video Adrián Di Monte CONFESÓ lo que piensa de El Malito

Después de que se les informó a René y Rubí que no podían compartir el jacuzzi, ya que es de uso exclusivo para la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?, pero ellos no fueron los únicos que rompieron una regla.

Adrián Di Monte y Nuja Amar sufren fuerte consecuencia tal romper una regla en ¿Apostarías por mí?

Después de que les informaron que Adrián y a su esposa habían ganado la apuesta de 1 dólar, los conductores le preguntaron a Nuja si estaba sorprendida por la cantidad, respondieron que sí.

En ese momento, Alan les informó que, a pesar de haber ganado, “ese dólares les va a costar muy caro”.

“Hace unos minutos rompieron una de las reglas. Las reglas se repiten constantemente. Una vez que se hace la apuesta no se puede comentar nada”, dijo Alejandra.

Nuja y Adrián ganaron su apuesta de 1 dólare en ¿Apostarías por mí?
Nuja y Adrián ganaron su apuesta de 1 dólare en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Debido a que la pareja habló sobre la apuesta de un dólar en la alberca, tras hacer el desafío, se les sancionó con 3 mil dólares que les descontaron de su bolsa semanal.

“Después no se puede comentar nada, en la alberca lo comentaron y te sorprendiste y te reíste. Después de cada una de las apuesta, el anfitrión lo ve todo y ahí están las consecuencias”, reiteraron los conductores.

Al irse a corte comercial, Nuja no pudo ocultar su cara de descontento, mientras que Adrián estaba tan enojado que comenzó a hablar de más, ya que considera que no hicieron trampa y no le pareció justa la sanción.

Nuja y Adrián se molestan tras ser sancionados en ¿Apostarías por mí?
Nuja y Adrián se molestan tras ser sancionados en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

