René y Rubí invitan a Zerboni y Marce para disfrutar de una cena en la suite de ¿Apostarías por mí?

René Strickler y Rubí Cardozo están disfrutando, por segunda semana consecutiva de la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?, teniendo la oportunidad de eleigir a una de las parejas para disfrutar de una cena especial.

Para la cena, René y Rubí eligieron a Zerboni y Marce, quienes se mostraron muy felices por el gesto de los participantes.

Después de que René sirvió el vino y Rubí sirvió los platos, Zerboni y Marce tomaron su lugar en la mesa para degustar de los alimentos y hablar sobre lo que ocurrió en el reality show, comenzando con la polémica entre Adrián y Nuja, quienes perdieron 3 mil dólares al romper una de las reglas.

“Las cosas se alinearon bien para nosotros, pobres de Adrián y Nuja” dijo Rubí, mientras que Zerboni mencionó que el actor debería aceptar que lo hizo mal, ya que: “yo no nunca he dicho una palabra”.

“Todos tenemos errores, hubiera dicho: ‘lo hice y no pasa nada’, que no nos culpe”, añadió Zerboni.



En la plática, Zerboni compartió que él tenía ‘mamitis’ hasta que conoció a Marce, pero en la prueba, la influencer no lo vio así, por lo que acomodó diferente las prioridades.

Posteriormente, los participantes comenzaron a hacer cuentas, ya que desconocen cómo está el ranking, momento en el que Zerboni entendió que podrían estar en los últimos lugares y en riesgo de ser nominados, por lo que hablaron de lo que podrían apostar.

“No pasa, en el peor de los casos pensamos mejor a quién nominar”, dijo Zerboni, a lo que Rubí añadió que no tiene idea por quién van a votar, ya que la suite se siente aislados y desconocen muchas cosas que pasan en la Villa.

