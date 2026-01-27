TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René y Rubí invitan a Zerboni y Marce para disfrutar de una cena en la suite de ¿Apostarías por mí?

Tras conocer los resultados de la primera apuesta en la segunda semana de ¿Apostarías por mí?, René Strickler y Rubí Cardozo disfrutaron de una cena en la Suite Diamante

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video ¡Rubí y René podrían ser castigados por ROMPER LAS REGLAS!

René Strickler y Rubí Cardozo están disfrutando, por segunda semana consecutiva de la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?, teniendo la oportunidad de eleigir a una de las parejas para disfrutar de una cena especial.

René Strickler y Rubí Cardozo disfrutan de una cena el suite diamante en ¿Apostarías por mí? con Zerboni y Marce

PUBLICIDAD

Para la cena, René y Rubí eligieron a Zerboni y Marce, quienes se mostraron muy felices por el gesto de los participantes.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

René Strickler y Rubí Cardozo ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?
1 mins

René Strickler y Rubí Cardozo ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Así se vivió el desafío ‘El Top 3 de su vida’ ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal?
2 mins

Así se vivió el desafío ‘El Top 3 de su vida’ ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal?

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Nuja rompen importante regla en ¿Apostarías por mí?: Así los sancionaron
2 mins

Adrián y Nuja rompen importante regla en ¿Apostarías por mí?: Así los sancionaron

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí rompieron una importante regla en ¿Apostarías por mí? Así se enteraron
1 mins

René y Rubí rompieron una importante regla en ¿Apostarías por mí? Así se enteraron

¿Apostarías por Mí?
¿Las parejas de ¿Apostarías por Mí? pueden tener inmunidad? Te contamos
1 mins

¿Las parejas de ¿Apostarías por Mí? pueden tener inmunidad? Te contamos

¿Apostarías por Mí?
Alan Tacher revela que una de las parejas rompió las reglas en ¿Apostarías por mí?
1 mins

Alan Tacher revela que una de las parejas rompió las reglas en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí?: ¿En qué consisten los desafíos de mujeres de hoy 27 de enero?
2 mins

¿Apostarías por mí?: ¿En qué consisten los desafíos de mujeres de hoy 27 de enero?

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías por Mí?’: Así afectará la Revancha de Alina y Jim; te contamos los detalles
1 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: Así afectará la Revancha de Alina y Jim; te contamos los detalles

¿Apostarías por Mí?
René Strickler revela cómo su esposa le corrió a varias mujeres; destapa cómo Rubí se enteraba
2 mins

René Strickler revela cómo su esposa le corrió a varias mujeres; destapa cómo Rubí se enteraba

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares se quiebra en '¿Apostarías por mí?': entre lágrimas confiesa su miedo y la reacción de Mayito impacta
1 mins

Brenda Bezares se quiebra en '¿Apostarías por mí?': entre lágrimas confiesa su miedo y la reacción de Mayito impacta

¿Apostarías por Mí?

Después de que René sirvió el vino y Rubí sirvió los platos, Zerboni y Marce tomaron su lugar en la mesa para degustar de los alimentos y hablar sobre lo que ocurrió en el reality show, comenzando con la polémica entre Adrián y Nuja, quienes perdieron 3 mil dólares al romper una de las reglas.

“Las cosas se alinearon bien para nosotros, pobres de Adrián y Nuja” dijo Rubí, mientras que Zerboni mencionó que el actor debería aceptar que lo hizo mal, ya que: “yo no nunca he dicho una palabra”.

“Todos tenemos errores, hubiera dicho: ‘lo hice y no pasa nada’, que no nos culpe”, añadió Zerboni.


En la plática, Zerboni compartió que él tenía ‘mamitis’ hasta que conoció a Marce, pero en la prueba, la influencer no lo vio así, por lo que acomodó diferente las prioridades.

Posteriormente, los participantes comenzaron a hacer cuentas, ya que desconocen cómo está el ranking, momento en el que Zerboni entendió que podrían estar en los últimos lugares y en riesgo de ser nominados, por lo que hablaron de lo que podrían apostar.

“No pasa, en el peor de los casos pensamos mejor a quién nominar”, dijo Zerboni, a lo que Rubí añadió que no tiene idea por quién van a votar, ya que la suite se siente aislados y desconocen muchas cosas que pasan en la Villa.

René y Rubí invitan a Zerboni y Marce a una cena en la suite diamante en ¿Apostarías por mí?
René y Rubí invitan a Zerboni y Marce a una cena en la suite diamante en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA, Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX