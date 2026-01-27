¿Apostarías por mí? Así se vivió el desafío ‘El Top 3 de su vida’ ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal? Los hombres hicieron su primeras apuestas por sus parejas en ¿Apostarías por mí? en este nuevo ciclo, donde las mujeres se enfrentaron al desafío ‘El Top 3 de su vida’



Video ¡La frustración invade profundamente a Claudia por no comprender las reglas del desafío!

Tras la eliminación de Alina y Jim en ¿Apostarías por mí?, se realizó el primer desafío de mujeres, en el que pusieron a prueba sus habilidades físicas y el conocimiento sobre su pareja.

‘El Top 3 de su vida’: ¿Cómo le fue a las parejas en el desafío de ‘¿Apostarías por mí?’?

PUBLICIDAD

El primer desafío que enfrentaron las mujeres fue ‘El Top 3 de su vida’, en el subieron por una escalera y apilaron cajas hasta formar una torre estable. En la cima, tomaron una tarjeta que estaba junto a una bandera y descendieron con cuidado, ya que abajo las esperaba una mesa donde debían ordenar prioridades.

En la mesa se colocaron 3 opciones: Su madre, yo, él mismo; las cuales ordenaron según lo que consideraron que son más importante en la vida de su pareja, quien anteriormente respondió la misma pregunta.

¿Cómo le fue a las parejas en el desafío de ‘¿Apostarías por mí?’?

Imagen TelevisaUnivision



La prueba estuvo llena de momentos de tensión, caídas y algunas personas que no entendieron bien las reglas, como le ocurrió a Laura, quien no se percató de los números que estaban en el pedestal y acomodó mal las prioridades.

Laura se confundió con las prioridades de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



En el primer grupo, Franco y Breh perdieron 50 dólares, David y Gigi ganaron 2 mil 006 dólares y René y Rubí ganaron mil dólares.

Mientras que Tiby y Medina perdieron mil 500 dólares, Claudia y Lorenzo perdieron 500 dólares y Adrián y Nuja ganaron 1 dólar, pero el tema no acabó ahí.

Así se vivió el desafío ‘El Top 3 de su vida’ en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Alan Tacher y Alejandra Espinoza explicaron que Nuja y Adrián rompieron las reglas, al hablar de su apuesta después del desafío, por lo que les restaron 3 mil dólares.

Así se vivió el desafío ‘El Top 3 de su vida’ en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision

Así se vivió el desafío ‘El Top 3 de su vida’ en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Mario y Brenda ganaron 2 mil 500 dólares, Alejandra y Beta perdieron mil 530 dólares, Laysha y El Malito perdieron 2 mil 439 dólares, Marce y Zerboni perdieron 2 mil dólares y Laura y ‘El Pelón’ perdieron 250 dólares.

Imagen TelevisaUnivision



Al final del show, se reveló que René y Rubí ganaron el bono de 3 mil dólares al completar el desafío en el menor tiempo.

PUBLICIDAD

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.