apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Así se vivió el desafío ‘El Top 3 de su vida’ ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal?

Los hombres hicieron su primeras apuestas por sus parejas en ¿Apostarías por mí? en este nuevo ciclo, donde las mujeres se enfrentaron al desafío ‘El Top 3 de su vida’

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video ¡La frustración invade profundamente a Claudia por no comprender las reglas del desafío!

Tras la eliminación de Alina y Jim en ¿Apostarías por mí?, se realizó el primer desafío de mujeres, en el que pusieron a prueba sus habilidades físicas y el conocimiento sobre su pareja.

‘El Top 3 de su vida’: ¿Cómo le fue a las parejas en el desafío de ‘¿Apostarías por mí?’?

El primer desafío que enfrentaron las mujeres fue ‘El Top 3 de su vida’, en el subieron por una escalera y apilaron cajas hasta formar una torre estable. En la cima, tomaron una tarjeta que estaba junto a una bandera y descendieron con cuidado, ya que abajo las esperaba una mesa donde debían ordenar prioridades.

En la mesa se colocaron 3 opciones: Su madre, yo, él mismo; las cuales ordenaron según lo que consideraron que son más importante en la vida de su pareja, quien anteriormente respondió la misma pregunta.

¿Cómo le fue a las parejas en el desafío de '¿Apostarías por mí?'?
¿Cómo le fue a las parejas en el desafío de ‘¿Apostarías por mí?’?
Imagen TelevisaUnivision


La prueba estuvo llena de momentos de tensión, caídas y algunas personas que no entendieron bien las reglas, como le ocurrió a Laura, quien no se percató de los números que estaban en el pedestal y acomodó mal las prioridades.

Laura se confundió con las prioridades de ¿Apostarías por mí?
Laura se confundió con las prioridades de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision

En el primer grupo, Franco y Breh perdieron 50 dólares, David y Gigi ganaron 2 mil 006 dólares y René y Rubí ganaron mil dólares.

Mientras que Tiby y Medina perdieron mil 500 dólares, Claudia y Lorenzo perdieron 500 dólares y Adrián y Nuja ganaron 1 dólar, pero el tema no acabó ahí.

Así se vivió el desafío 'El Top 3 de su vida' en ¿Apostarías por mí?
Así se vivió el desafío ‘El Top 3 de su vida’ en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Alan Tacher y Alejandra Espinoza explicaron que Nuja y Adrián rompieron las reglas, al hablar de su apuesta después del desafío, por lo que les restaron 3 mil dólares.

Así se vivió el desafío 'El Top 3 de su vida' en ¿Apostarías por mí?
Así se vivió el desafío ‘El Top 3 de su vida’ en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision
Así se vivió el desafío 'El Top 3 de su vida' en ¿Apostarías por mí?
Así se vivió el desafío ‘El Top 3 de su vida’ en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Mario y Brenda ganaron 2 mil 500 dólares, Alejandra y Beta perdieron mil 530 dólares, Laysha y El Malito perdieron 2 mil 439 dólares, Marce y Zerboni perdieron 2 mil dólares y Laura y ‘El Pelón’ perdieron 250 dólares.

Imagen TelevisaUnivision


Al final del show, se reveló que René y Rubí ganaron el bono de 3 mil dólares al completar el desafío en el menor tiempo.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

