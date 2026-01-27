¿Apostarías por mí? ¿Las parejas de ¿Apostarías por Mí? pueden tener inmunidad? Te contamos La pareja que gana el desafío de los lunes se queda en una posición muy privilegiada dentro del juego y de la villa, ¿pero eso los hace intocables en la nominación?

Video René y Rubí celebran su triunfo en La Suite con un bailecito y hasta una marometa

¿Apostarías por Mí? es un reality sin precedentes, pues además de que 12 parejas decidieron formar parte de este gran experimento social donde no tienen privacidad, siempre están vigilados y están aislados del mundo exterior, diario están enfrentando retos que ponen a prueba su relación.

Dichos desafíos consisten en medir su fuerza, resistencia, cuánto se conocen, medir su confianza y ver cómo resuelven sus conflictos. Todo esto cuenta, pues hay un ranking que mide el desempeño de cada una de las parejas.

¿Existe la inmunidad en '¿Apostarías por Mí?'?

Todos los lunes se lleva a cabo una dinámica llamada: Desafío de Parejas, donde se define cuál de ellas obtiene un lugar de privilegio, dentro del juego y de la villa; y también quiénes podrían estar en riesgo de eliminación.

La pareja que gane este desafío se va directo a la Suite Diamante, un espacio totalmente privado, con mayores comodidades y un poco aislado de la villa, además esta dupla elige cómo dormirán sus compañeros pero... ¿También tienen inmunidad?

Este reality también nos sorprendió con esta novedad, pues aunque la pareja haya triunfado en el desafío del lunes, no están exentos de ser nominados y por ende, eliminados. Es decir, es muy complicado que se pongan en riesgo por la bolsa semanal, pero si pueden ser nombrados en el Cara a Cara.

En pocas palabras, no hay inmunidad en este reality de parejas, que cada día se está poniendo más y más intensas.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!