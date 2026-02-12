TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Estas son las tres parejas que están nominadas en la cuarta semana de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita!

Quedó completo el cuadro de nominados de la cuarta semana de competencia. Aquí te contamos de quiénes se trata y cómo votar por ellos

Por:Gladys Tello
Video Mario y Brenda nominan a Adrián y Nuja pero reciben la revancha de Zerboni

Al parecer la tranquilidad reinó en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?, pues muchas de las estrategias se fueron revelando durante la semana y dos parejas sabían claramente que podrían irse a nominación.

En esta ocasión, entraron en juego dos posibilidades para hacer que las estrategias se tambalearan: la subasta, donde Tiby, Medina, Laysha y 'El Malito' tuvieron la posibilidad de dar dos votos extra y la revancha de Zerboni y Marce.

Team Pueblo queda nominado en la cuarta semana de ¿Apostarías por Mí?

Team Pueblo se confió y tuvo una semana muy arriesgada, desde el lunes del desafío de parejas hasta el cara a cara de este jueves. El dinero y las estrategias fueron medidas, pero las pruebas y la presión les jugaron en contra.

En el desafío de parejas, Alejandra Jaramillo y Beta Mejía tuvieron muchas complicaciones en 'El Match Perfecto' y por su bajo rendimiento en la prueba, se convirtieron en la primera pareja nominada de esta cuarta semana.

La segunda pareja nominada fue la de Laysha y 'El Malito', pues tras sorprendernos dos semanas consecutivas al estar en lo más alto del ranking, esta vez los desafíos no les ayudaron mucho, por lo que tras la apuesta de mujeres, se quedaron con la bolsa semanal más baja.

Horas después todo quedó definido en el Cara a Cara, donde los nombres de dos parejas fueron los más sonados, sin embargo, por la revancha de Zerboni y Marce, aunado a la estrategia de Team Rebelión, Mario y Brenda Bezares fueron la tercera pareja nominada.

Tres parejas del Team Pueblo están nominadas en la cuarta semana de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision

¿Cómo votar por tu pareja favorita de '¿Apostarías por Mí?'? Te contamos

Porque tú opinión es importante y tú defines cómo va dirigido el reality, aquí te contamos todo lo que debes saber acerca de ejercer tu voto para apoyar tu pareja favorita:

- De jueves a domingo puedes votar y salvar a tu pareja favorita.
- Descarga la app de ViX, es gratis.
- Ingresa a la app de ViX en la sección de ¿Apostarías por Mí? o utiliza el código QR que aparecerá durante el Show, el Pre-Show y el Post-Show.
- Haz clic en la sección "Votar"
- Selecciona a la pareja que quieres salvar.
- Haz clic en "Enviar voto".

Recuerda que con tu suscripción a ViX Premium puedes votar hasta 10 veces por tu pareja favorita.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

