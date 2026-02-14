TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

Claudia arremete contra Tiby tras ser expulsada de la Suite Diamante: “¡Es una ratera!”

La reciente tentación desató un auténtico caos en la villa, impactando especialmente a Claudia y Lorenzo, quienes tuvieron que asumir las consecuencias de la decisión tomada.

Univision picture
Por:Univision
Video Al Team Rebelión le PREOCUPA que regrese de la nominación Laysha o Mario

La tensión en la casa de ‘¿Apostarías Por Mí?’ ya era evidente, pero bastó una nueva provocación para que todo estallara. Este viernes, la tentación estuvo enfocada en Tiby y Medina; ambos optaron por aceptarla sin imaginar el revuelo que provocarían, generando fuertes conflictos y dejando a varios habitantes afectados.

Luego de varias semanas de que nadie se atrevía a caer en la tentación, en esta ocasión Tiby y Medina decidieron entrarle al juego y tomaron la irresistible oferta de cambiar la bodega donde ellos estaban durmiendo por la Suite Diamante en la que estaban Claudia y Lorenzo, lo que causó gran inconformidad en la pareja.

Claudia no soporta y estalla en contra de Tiby: ‘¡Eres una ratera!’

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Claudia y Lorenzo fueron a empacar sus cosas para ir a su nuevo cuarto que es la bodega, y Claudia no soportó más y dijo frente a las cámaras todo lo que sentía.

Ni disfrutamos el jacuzzi amor, pero tenían que ser… llevarse lo que no se ganaron, ratas… ¡Es una ratera! La tentación es como cuando te robas algo y es una ratera Tiby y su novio Medina, ¡ratas! Cuando te lo ganes es cuando sirve, cuando te lo robas no
Claudia

Y Lorenzo acompañó a su esposa con el sentimiento de injusticia, pues considera que ese tipo de personas, no deberían de ganar la villa.

Ese tipo de personas no pueden ganar este tipo de reality tan bonito… es lo que le enseñan a la juventud, robarse las cosas que uno se gana
Lorenzo


¡El Anfitrión dijo que sí! Lupillo Rivera y su novia Taina serán la pareja infiltrada de ‘¿Apostarías por Mí?'.

Claudia le adelantó a Lorenzo que en cuanto bajaran a la fiesta, iba confrontar a Tiby, por lo que hizo.

Ahorita se lo voy a decir, ¿sí sabes lo que acabas de hacer? ¡Es un robo, porque eres una ratera!
Claudia
¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Finalmente, Lorenzo, cerró el tema asegurando que lo único que hicieron Tiby y Lorenzo fue demostrar qué clase de principios tienen.

Ahí están sus principios, ahí está Mario, ¿qué fue lo que hizo?, traicionó a Zerboni, traicionó a Adrián, igual del mismo equipo, qué bueno que lo hicieron a mitad del show, para que la gente vea qué tipo de personas son
Lorenzo


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

