TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares denuncia desprecio que sufrió Mario Bezares: revela a detalle qué pasó

Brenda Bezares dejó en shock a una pareja de ¿Apostarías por mí? al revelar el desprecio que Mario Bezares sufrió en la villa. Esto pasó

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
add
Síguenos en Google
Video Brenda revela que Mario se despidió de Laura y lo dejó con la mano estirada

Tras la eliminación de Raúl Molinar y Laura de ¿Apostarías por mí?, Brenda Bezares rompió el silencio y denunció el desprecio que sufrió Mario Bezares.

En una charla en la habitación trébol, la cantante se sinceró con Beta y Ale Jaramillo, revelando a detalle qué fue lo que pasó.

PUBLICIDAD

¿Quién despreció a Mario Bezares? Brenda Bezares lo destapa todo

Brenda Bezares no se calló más y se refirió a la eliminación de Raúl Molinar y Laura, afirmando que fue “muy fuerte”.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: ¿En qué consistió el desafío de parejas de este lunes 2 de febrero?
2 mins

¿Apostarías por Mí?: ¿En qué consistió el desafío de parejas de este lunes 2 de febrero?

¿Apostarías por Mí?
¿Mario Bezares tiene una hija y es famosa? Brenda Bezares hace fuerte confesión en ¿Apostarías por mí?
2 mins

¿Mario Bezares tiene una hija y es famosa? Brenda Bezares hace fuerte confesión en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Laura Molinar se sincera sobre la esposa de Mario Bezares tras salir de ¿Apostarías por mí?: "Es muy odiosa"
2 mins

Laura Molinar se sincera sobre la esposa de Mario Bezares tras salir de ¿Apostarías por mí?: "Es muy odiosa"

¿Apostarías por Mí?
Raúl y Laura son eliminados de ¿Apostarías por Mí? y Brenda Bezares se cae de la emoción
1 mins

Raúl y Laura son eliminados de ¿Apostarías por Mí? y Brenda Bezares se cae de la emoción

¿Apostarías por Mí?
¡El público votó! Laura y Raúl Molinar son la segunda pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

¡El público votó! Laura y Raúl Molinar son la segunda pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Salvados! Lorenzo y Claudia son la pareja ganadora del duelo de nominación y se libran de ser eliminados de ¿Apostarías por Mí?
2 mins

¡Salvados! Lorenzo y Claudia son la pareja ganadora del duelo de nominación y se libran de ser eliminados de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: En esto consiste el duelo de salvación donde se enfrentarán Lorenzo, Claudia, Raúl y Laura
2 mins

¿Apostarías por Mí?: En esto consiste el duelo de salvación donde se enfrentarán Lorenzo, Claudia, Raúl y Laura

¿Apostarías por Mí?
¿En qué consistió la dinámica que Carlos Ponce y Karina Banda le hicieron a las parejas de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

¿En qué consistió la dinámica que Carlos Ponce y Karina Banda le hicieron a las parejas de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Carlos Ponce y Karina Banda sorprenden a las parejas en la villa de ¿Apostarías por Mí?
2 mins

Carlos Ponce y Karina Banda sorprenden a las parejas en la villa de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares estalla contra Raúl y Laura y lanza tajante mensaje: 'Fui violentado'
3 mins

Mario Bezares estalla contra Raúl y Laura y lanza tajante mensaje: 'Fui violentado'

¿Apostarías por Mí?

“Sí fue muy fuerte, bueno ya para qué hablar de lo que ya pasó, pero solitos, ni cómo ayudarte. No cooperó”, dijo la esposa de Mario Bezares a Beta y Ale Jaramillo.

Enseguida, la cantante denunció que Laura despreció al comediante minutos antes de salir de ¿Apostarías por mí?

Todavía Mario la iba a despedir y lo dejó con la mano estirada… Sólo él sí (se despidió) de mí también”, indicó.

Beta reaccionó a las palabras de Brenda Bezares y comentó: “De mí tampoco se despidió, sólo él. Él sí, pero ella no”.

Ante la revelación, la esposa de Mario Bezares aseguró que a muchos no les agradó la salida de Raúl Molinar y Laura.

Señaló por qué piensa que algunas parejas hubieran preferido que se quedaran, opinión que apoyaron Beta y Ale.

“O sea que éramos los malos del cuento, a mí lo que me llamó la atención fue que mucha gente no fue la más feliz. No le disimularon, los señoriales y hasta la misma Gigi, lo puedo entender porque como competidores son fuertes y no me conviene que estés, me conviene que esté mejor otra persona, yo digo, a lo mejor estoy alucinando”, precisó entre risas.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX