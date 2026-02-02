¿Apostarías por mí? Brenda Bezares denuncia desprecio que sufrió Mario Bezares: revela a detalle qué pasó Brenda Bezares dejó en shock a una pareja de ¿Apostarías por mí? al revelar el desprecio que Mario Bezares sufrió en la villa. Esto pasó

Video Brenda revela que Mario se despidió de Laura y lo dejó con la mano estirada

Tras la eliminación de Raúl Molinar y Laura de ¿Apostarías por mí?, Brenda Bezares rompió el silencio y denunció el desprecio que sufrió Mario Bezares.

En una charla en la habitación trébol, la cantante se sinceró con Beta y Ale Jaramillo, revelando a detalle qué fue lo que pasó.

¿Quién despreció a Mario Bezares? Brenda Bezares lo destapa todo

Brenda Bezares no se calló más y se refirió a la eliminación de Raúl Molinar y Laura, afirmando que fue “muy fuerte”.

“Sí fue muy fuerte, bueno ya para qué hablar de lo que ya pasó, pero solitos, ni cómo ayudarte. No cooperó”, dijo la esposa de Mario Bezares a Beta y Ale Jaramillo.

Enseguida, la cantante denunció que Laura despreció al comediante minutos antes de salir de ¿Apostarías por mí?

“ Todavía Mario la iba a despedir y lo dejó con la mano estirada… Sólo él sí (se despidió) de mí también”, indicó.

Beta reaccionó a las palabras de Brenda Bezares y comentó: “De mí tampoco se despidió, sólo él. Él sí, pero ella no”.

Ante la revelación, la esposa de Mario Bezares aseguró que a muchos no les agradó la salida de Raúl Molinar y Laura.

Señaló por qué piensa que algunas parejas hubieran preferido que se quedaran, opinión que apoyaron Beta y Ale.

“O sea que éramos los malos del cuento, a mí lo que me llamó la atención fue que mucha gente no fue la más feliz. No le disimularon, los señoriales y hasta la misma Gigi, lo puedo entender porque como competidores son fuertes y no me conviene que estés, me conviene que esté mejor otra persona, yo digo, a lo mejor estoy alucinando”, precisó entre risas.

