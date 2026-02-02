¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: ¿En qué consistió el desafío de parejas de este lunes 2 de febrero? Esta tercera semana está repleta de desafíos muy extremos, como el que vivimos este lunes, ¿qué pareja lo hizo mejor?

Video “Le tienen miedo a los boricuas”: Gigi y David ven la fuerza de la isla en las estrategias en la Villa

Inicia un nuevo ciclo en ¿Apostarías por Mí?, donde cada semana los desafíos cada vez son más complejos y la competencia también sube de nivel. En esta tercera semana las emociones estarán al rojo vivo.

Como cada lunes, tendremos a la primera pareja nominada de la jornada, el llegar a esta instancia es por el desempeño de cada uno de ellos, además no saldrán a competir nada más, pues también hicieron una apuesta cruzada.

En esto consiste el desafío de este lunes 2 de febrero de ¿Apostarías por Mí?

Este desafío se llamó: Paso a pasito, donde en las altas y bajas el amor puede tambalear. Las parejas debieron de encontrarse en el centro de una estructura de gran altura. Paso a paso avanzarán en lo alto.

En esta prueba, las parejas debieron enfrentarse a las alturas y al vértigo del desafío. Cada uno comienzó en extremos opuestos de una estructura elevada, y el objetivo era avanzar paso a paso hasta encontrarse en el centro.

Para lograrlo, debieron apoyarse sobre tablones móviles, moviendo uno con las manos mientras avanzaban sobre la estructura, en una coordinación perfecta de ritmo y confianza. Cuando ambos llegaran al centro, debían darse un beso y extender el banderín para parar el tiempo, no importó el orden del beso y del banderín, pero ambas acciones debieron hacerse.

La pareja que llegó en el menor tiempo posible al centro de la estructura, es la que ganará el desafío. En caso de que haya un empate, se volverá a contar el tiempo hasta los milisegundos, y con eso se definirá al ganador.

Video Con ganas de llorar: Mario y Brenda no ocultan su FOBIA a las alturas en el desafío



