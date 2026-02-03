¿Apostarías por mí? René y Rubí tienen su tercera cena consecutiva en la Suite Diamante, ¿a quiénes invitaron? Tras quedarse en la Suite Diamante por tercera semana consecutiva en ¿Apostarías por mí?, René y Rubí tuvieron la oportunidad de invitar a una pareja a cenar, eligiendo a Mario y Brenda Bezares

Video El Pelón y su esposa disfrutan ver a los Bezares en riesgo de nominación

René y Rubí nuevamente ganaron el privilegio de descansar en la Suite Diamante de ¿Apostarías por mí?, además de organizar las habitaciones y eligieron mandar a Adrián y Nuja a la Bodega.

Como parte de los beneficios, ‘Los cómplices’ disfrutaron de una romántica cena, acompañados de una de las parejas de la Villa.

Mario y Brenda Bezares cenan con René y Rubí en la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?

Después de que Mario Bezares protagonizara una caída durante el show tras enterarse que había ganado la apuesta que hizo Brenda, la pareja fue invitada nuevamente a disfrutar de una cena en la Suite Diamante con René y Rubí.

Mientras disfrutaban de los alimentos que les dio el Anfitrión, Mario compartió que Brenda no es una mujer conflictiva, a raíz de lo que ocurrió en el último Cara a Cara con Raúl y Laura, por lo que le ha pedido que se haga a un lado mientras él continúa armando su estrategia.

René y Rubí disfrutan de una cena en la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



"Yo no engaño a nadie. Tarde o temprano, van a estar en la placa (todos). Ellos lo saben, pero son cabrones, leales tipo 'de aquí me muero y no hay bronca'. Yo no los voy a engañar, no les digo 'estoy seguro que te vas a ir a a final'", expresó Mario.

Pero eso no fue todo. René, Rubí, Brenda y Mario comentaron que las apuestas están comenzando a aumentar, en especial por Laysha y 'El Malito', además expresaron la incomodidad con las muestras de afecto entre Adrián y Nuja.

Mario y Brenda Bezares comparten cena con René y Rubí en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



