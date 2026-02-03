TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Salvador Zerboni y Marce están en peligro de eliminación en ‘¿Apostarías por Mí?; y el actor suplica por el apoyo del público

El villano de telenovela se mostró vulnerable tras quedar nominado junto con su pareja Marce en la tercera semana del reality.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Laysha y El Malito quieren arrebatarle La Suite Diamante a Rubí y René

La tensión se apoderó de la tercera semana de ¿Apostarías por Mí?, donde la competencia dio un giro inesperado al dejar en la cuerda floja a Salvador Zerboni y su pareja Marce, quienes se convirtieron en los primeros nominados tras quedarse con la bolsa más baja del reality.

Zerboni se muestra vulnerable y suplica por votos ante el peligro de eliminación en '¿Apostarías por Mí?'

Video “ESTOY CON PINCITAS”: Zerboni reflexiona sobre verse sensible y tener que cuidar a su pareja


Y pese a la gran experiencia que tiene Zerboni en diferentes realities shows, esta vez se le notó más vulnerable y sensible de estar nominado junto a su novia, por lo que en una plática frente a la cámara, decidió abrir su corazón a su público y suplicarles que no los dejen solos.

Seré más honesto con ustedes, no mentirles, al público no se le miente, se le respeta y se le quiere, y los quiero, ojalá que ustedes a nosotros también. Estamos en sus manos, ahora sí que dependemos de ustedes, espero que no sea como la última vez, por favor no nos abandonen como esa última vez, no puedo ni acordarme, me da un remordimiento en el estómago
Salvador Zerboni

Zerboni invitó a todo su fandom a votar por él y Marce y no permitir que acabe su participación dentro de ‘¿Apostarías Por Mí?’, por lo que pidió a su público que lo ayuden a que esta vez triunfe el amor.

Ocupamos un apapacho tribu, toda la gente que se ha sumado a nosotros gente, por favor, Alushitas, karma, las mañaneras de Liz, Zerbonita, vengadora… es momento de votar, ViX Premium, que triunfe el amor, de la manera más atenta, ahora si es momento de juntar fuerzas, y gritar ¡Alushe! A votar sin parar, esta vez no nos vamos a dejar, no me vengan con que fuegos cruzados, por favor
Zerboni


' ¿Apostarías por Mí?: Así quedó la reasignación de habitaciones en la tercera semana del reality.

Finalmente, Zerboni prometió a sus fans esforzarse más en los desafíos a pesar de los miedos o limitaciones físicas que tiene.

A mí solito me pisotearon y estuve destrozado, y ni modo, está bien no pasa nada, pero con mi chiquita no por favor, que no pase eso por favor, se los suplico. Prometo esforzarme todos los días, todo lo que ustedes quieran, vamos a seguir peleando. Sin excusas, sin oído, con vértigos, no importa, vamos a darlo todo
Zerboni
Video Zerboni está destrozado y teme como nunca antes por la nominación


El próximo miércoles se conocerá a la segunda pareja nominada de ‘¿Apostarías por Mí?’ que acompañará a Zerboni y Marce en el cuadro de nominados. ¿Qué pasará?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

