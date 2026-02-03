¿Apostarías por mí? Así se vivió el desafío ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal? Tras el desafío de ‘Las Torres’ en ¿Apostarías por mí?, de este 3 de febrero, los hombres escucharon las apuestas de sus mujeres y estas parejas sumaron dinero a su bolsa semanal.

Video Zerboni se queda a nada de quitarle el triunfo a Beta en el desafío de hombres

Tras la eliminación de Raúl y Laura en ¿Apostarías por mí?, s e realizó el primer desafío de hombres, en el que pusieron a prueba sus habilidades físicas en ‘La Torre’.

Estas parejas sumaron dinero a su bolsa semanal en ¿Apostarías por mí? tras el primer desafío de hombres

Los hombres dieron todo durante el desafío y las apuestas están subiendo cada vez más. Durante el primer enlace, Alan Tacher y Alejandra Espinoza revelaron a las primeras parejas que ganaron dinero para su bolsa semanal.

René concluyó el desafío en menos de 10 minutos, por lo que ganó los 2 mil dólares que apostó Rubí; mientras que David y Gigi sumaron 3 mil 331 dólares.

Alan Tacher y Alejandra Espinoza se enlazaron a la Villa de ¿Apostarías por mí? para dar los resultados Imagen TelevisaUnivision



Breh apostó por Franco 3 mil 511 dólares, dinero que se suma a su bolsa tras concluir el desafío a tiempo, al igual que Zerboni, ya que Marce apostó 3 mil 333 dólares.

Mientras que Beta aseguró que hubiera apostado todo al saber que concluyó con éxito el desafío, pero Ale eligió 3 mil dólares.

En el segundo enlace, 'Malito' se enteró que Laysha apostó 5 mil 444 dólares, la mayor apuesta del día ganada; mientras que Adrián y Nuja sumaron 5 mil dólares.

Lorenzo y Claudia ganaron 3 mil 7 dólares y Tiby y Medina se llevaron 2 mil 500 dólares. Al final, se reveló que Mario concluyó el desafío en 9:33 minutos, por lo que ganó el desafío y se llevó a su bolsa acumulada mil dólares.

Todas las parejas ganaron el desafío en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Debido a que todas las parejas ganaron el desafío, al final de la tabla estarán aquellos participantes que apostaron las sumas más pequeñas.

